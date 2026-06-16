Mỹ: Rơi máy bay B-52, 8 người thiệt mạng

Giới chức quân sự cho biết một máy bay ném bom B-52 đã rơi ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền Nam California. Toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: ABC7 LOS ANGELES

Chiếc máy bay gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ. Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy tại căn cứ không quân Edwards, cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có thể mất tới 6 tháng để hoàn tất cuộc điều tra.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nghi ngờ có trục trặc trong hệ thống điều khiển chuyến bay khi chiếc B-52 rơi quá nhanh ngay sau khi cất cánh mà không đạt được độ cao lớn hay bay xa.

Theo ông Guzzetti, có khả năng các thiết bị điều khiển đã được lắp đặt sai sau quá trình bảo trì hoặc động cơ gặp sự cố nghiêm trọng, cũng có thể thiết bị đang được thử nghiệm hỏng hóc.

Boeing B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom tầm xa được đưa vào biên chế từ năm 1955. Trong khi đó, căn cứ không quân Edwards là nơi tập trung phần lớn các hoạt động thử nghiệm và phát triển máy bay của không quân Mỹ.

MINH CHÂU