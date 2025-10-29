Dùng dây thừng tiếp tế đồ ăn cho 107 người dân ở thôn vùng sâu bị cô lập

Ngày 29-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (BĐBP TP Huế) sử dụng dây thừng để tiếp tế đồ ăn cho 26 hộ dân với 107 nhân khẩu ở thôn Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1, TP Huế) bị cô lập kéo dài vì mưa lũ.

Video: Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân sử dụng dây thừng tiếp tế đồ ăn cho 107 người dân Ta Lo A Hố cô lập

Theo đó, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tận dụng gốc cây lớn để lắp đặt hệ thống dây thừng, ròng rọc rồi vận chuyển hàng cứu trợ gồm 200kg gạo, 10 thùng mì tôm, 3 thùng sữa, tiếp tế đến tận tay người dân thôn Ta Lo A Hố đang đợi sẵn phía bên kia dòng suối nước lũ đang chảy xiết.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân sử dụng dây thừng tiếp tế đồ ăn cho 107 người dân Ta Lo A Hố cô lập

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 29-10, Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế nhận được tin có 1 trường hợp sinh viên Lào bị ngã vỡ đầu gối. Ngay lập tức, Công an phường Vỹ Dạ đến hỗ trợ đưa bạn sinh viên Lào đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Kịp thời đưa một sinh viên người Lào đi cấp cứu

Cùng ngày, Công an phường Thuận Hóa, TP Huế tiếp tục phối hợp với các đoàn cứu trợ đến thăm hỏi, động viên người dân vùng chịu ngập lụt tại địa bàn phường này. Đồng thời phát hơn 1.000 chai nước suối, hơn 350 thùng mì tôm cùng nhiều loại lương thực khác đến tận tay người dân.

Chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại hẻm 137 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa xúc động chia sẻ: "Đang lúc chúng tôi khó khăn nhất, các chú công an mang mì tôm, nước uống đến tiếp tế. Những món quà này không chỉ giúp gia đình tôi có cái ăn trước mắt, mà còn động viên chúng tôi cố gắng sau cơn lũ".

Video: Lực lượng CSGT vượt lũ đưa 2 cụ già ở TP Huế đi cấp cứu

Ngày 29-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế có thư kêu gọi ủng hộ người dân TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế qua Ban Vận động Cứu trợ TP Huế. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế. Số tài khoản: 3751.0.1048402 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, Phòng nghiệp vụ 2 hoặc 4000201016209 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Huế (Agribank). Ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế (Số 04 Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa, Huế, điện thoại 0918364186 và 0942551106). Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế - Ban Vận động Cứu trợ TP Huế trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của đồng bào, đồng chí và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuyển nguồn hỗ trợ đến các địa phương, người dân bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

VĂN THẮNG