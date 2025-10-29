Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân vùng lũ TP Huế

SGGPO

Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến Bệnh viện phục hồi chức năng tại phường Thuận Hóa (TP Huế) thăm hỏi, động viên các bệnh nhân phải di chuyển đến đây điều trị do ảnh hưởng của đợt mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, trao quà động viên các bệnh nhân vùng lũ phải di chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, trao quà động viên các bệnh nhân vùng lũ phải di chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức di chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bệnh nhân vùng bị ngập lụt. Đồng thời, biểu dương tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã chủ động tiếp nhận, chăm sóc chu đáo người bệnh trong điều kiện khó khăn.

z7166569967883_7b752c94951edb5fc86cc975a0f6b563.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân vùng lũ phải di chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị, mong bà con sớm hồi phục sức khỏe. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và điều trị tốt nhất cho người dân trong thời gian tới.

z7166569965888_4bab97a7c2a757808996cee04fb3a13e.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng

Dịp này, Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Huế cũng đã tặng quà động viên các bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Bệnh viện Phục Trần Hồng Hà Điều kiện sinh hoạt Y bác sĩ Ngập lụt Phó Thủ tướng Thăm hỏi Ân cần Di dời Biểu dương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn