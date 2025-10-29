Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân vùng lũ TP Huế

Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến Bệnh viện phục hồi chức năng tại phường Thuận Hóa (TP Huế) thăm hỏi, động viên các bệnh nhân phải di chuyển đến đây điều trị do ảnh hưởng của đợt mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, trao quà động viên các bệnh nhân vùng lũ phải di chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức di chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bệnh nhân vùng bị ngập lụt. Đồng thời, biểu dương tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã chủ động tiếp nhận, chăm sóc chu đáo người bệnh trong điều kiện khó khăn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân vùng lũ phải di chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị, mong bà con sớm hồi phục sức khỏe. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và điều trị tốt nhất cho người dân trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng

Dịp này, Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Huế cũng đã tặng quà động viên các bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng.

VĂN THẮNG