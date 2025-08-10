"Dưới cờ vinh quang" như những nhịp đập cùng một trái tim dân tộc

Vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay được làm nên từ truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời của dân tộc; sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam can trường chiến đấu dưới lá cờ Tổ quốc với niềm tin bất diệt.

Tối 9-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), Công viên sáng tạo (TPHCM) diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chương trình do Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TPHCM tổ chức.

Tới dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại điểm cầu TP Huế, tới dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu TPHCM, có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự chương trình tại ba điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tới dự chương trình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Xuyên suốt chương trình là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình.

Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dưới lá cờ vinh quang, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Người dân vẫy tay chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dưới cờ vinh quang là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình kết nối 3 điểm cầu đại diện 3 miền của đất nước như những nhịp đập cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.

Quảng trường Ba Đình rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động.

Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc. Thông qua chương trình còn đã gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

>> Một số hình ảnh của đêm nghệ thuật chính luận "Dưới cờ vinh quang":

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình

Trong chương trình, Quốc ca được toàn thể nhân dân hát vang

Các cháu nhỏ hát vang Quốc ca

1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành cùng dự

Các tiết mục ca ngợi Đảng, đất nước

Trong chương trình, tái hiện lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

Tái hiện cuộc kháng chiến giành chính quyền của nhân dân Thủ đô

Đặc biệt, người xem chương trình trực tiếp chứng kiến phiên đổi gác của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng

Người dân tham gia chương trình

ĐỖ TRUNG