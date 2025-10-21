Theo Tân Hoa xã, sáng 21-10, sau cuộc họp bất thường, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đồng loạt từ chức, chấm dứt hoạt động sau khoảng 1 năm.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: NHK

Đây là động thái mở đường cho việc thành lập chính phủ mới tại kỳ họp bất thường, dự kiến diễn ra chiều cùng ngày để bầu Thủ tướng mới, sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có tân Chủ tịch là bà Sanae Takaichi.

Ông Ishiba đã nắm cương vị Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10-2024, thay ông Kishida Fumio và tiếp tục được bầu lại vào tháng 11 sau cuộc tổng tuyển cử ngày 27-10 cùng năm.

Theo kế hoạch, Quốc hội Nhật Bản sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào chiều nay để bầu người kế nhiệm ông Ishiba. Tân Chủ tịch LDP, bà Sanae Takaichi, dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành thủ tướng Nhật Bản. Vào ngày 20-10, LDP đã ký thỏa thuận thành lập liên minh với đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP).

Chủ tịch đảng LDP, bà Sanae Takaichi. Ảnh: Asahi Shimbun

Nếu chính thức đắc cử, bà Sanae Takaichi sẽ trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản và là nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước Mặt trời mọc kể từ năm 1885.

Nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về chương trình kinh tế của bà Sanae Takaichi, thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản đã tăng mạnh và đạt mức cao nhất mọi thời đại ngay trong phiên giao dịch sáng 21-10. Các chỉ số Nikkei 225, Topix có mức tăng lần lượt tăng 0,82% và 0,36.

PHƯƠNG NAM