IPTP Networks đầu tư 200 triệu UDS cho Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter

Tập đoàn viễn thông PTP Networks đã tổ chức lễ khởi động dự án AIDC DeCenter

AIDC DeCenter là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter có diện tích 10.000 m², với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10MW, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD và dự kiến khởi công ngày 29-3-2026. AIDC DeCenter có kiến trúc dự phòng: N+1, N+2, 2N, đảm bảo uptime ≥99,982%. Được áp dụng mô hình Carrier Neutral, trung tâm dữ liệu AI này cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, cho biết: “Mục tiêu của AIDC DeCenter là kiến tạo một hạ tầng an toàn – hiệu năng – bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và Blockchain. Từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu”.

Dự án được đồng sáng lập và vận hành bởi IPTP Networks – tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và được xếp hạng Top 40 thế giới năm 2018 (ASRanking) dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet. IPTP Networks hiện sở hữu hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, phục vụ trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Trần Văn Bách, Đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter

Theo ông Trần Văn Bách, Đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter, AIDC DeCenter là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn: đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực. Chúng tôi định hình một thế hệ hạ tầng số minh bạch – phi tập trung – kết nối toàn cầu, nơi dữ liệu, tài sản số và tài sản thực cùng hội tụ, được bảo chứng và kiểm định công bằng”.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo: AI Cloud: hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp; Human-Centered Audit Platform: nền tảng kiểm định AI minh bạch; DePIN & RWA: mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực.

BÁ TÂN