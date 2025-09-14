MISA đưa bộ giải pháp tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh

Tại Hội thảo “Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán” được Công ty Cổ phần MISA và VPBank tổ chức, MISA đã giới thiệu Bộ giải pháp quản lý bán hàng - hóa đơn điện tử - kê khai thuế dành riêng cho hộ kinh doanh.

Giải pháp quản lý bán hàng - hóa đơn điện tử - kê khai thuế của MISA sẽ hỗ trợ đắc lực cho hộ kinh doanh

Bộ giải pháp này được MISA phát triển với mục tiêu giúp hộ kinh doanh quản lý toàn diện hiệu quả, dễ triển khai, tuân thủ đầy đủ quy định về thuế và tối ưu chi phí.

Đối với hộ kinh doanh nhỏ, MISA phát triển Nền tảng quản lý bán hàng Hộ kinh doanh MISA eShop giúp hộ kinh doanh quản lý mọi hoạt động bán hàng, xuất hóa đơn, quản lý sổ sách, kê khai thuế... chỉ trên một ứng dụng duy nhất và chỉ bằng một điện thoại thông minh. Ngoài ra, giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người bán hàng lên đơn hàng bằng giọng nói nhanh chóng, dễ dàng. Phần mềm cũng tự động tổng hợp số liệu và gửi tờ khai thuế mẫu lên cơ quan thuế ngay trên điện thoại.

Đối với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn, MISA cung cấp bộ giải pháp bao gồm phần mềm MISA eShop và phần cứng (là bộ máy POS), giúp hộ kinh doanh xuất hóa đơn kịp thời ngay khi bán hàng. Phần mềm MISA eShop cũng được kết nối trực tiếp với các giải pháp kế toán, thuế của MISA, nhằm tự động hóa các công tác nhập liệu, hạch toán và kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm.

Bên cạnh đó, phần mềm còn được tích hợp với Nền tảng Kế toán dịch vụ MISA ASP, giúp kết nối trực tiếp với gần 24.000 chuyên gia kế toán - thuế, sẵn sàng phục vụ hàng triệu hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý tài chính, chuẩn hóa kế toán, tuân thủ thuế và phát triển bền vững.

Giải pháp của MISA được thiết kế đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển của hộ kinh doanh: từ quy mô siêu nhỏ, nhỏ, vừa đến lớn, thậm chí khi chuyển mình thành doanh nghiệp. Từ việc quản lý bán hàng đơn giản tại một cửa hàng, đến khi mở rộng quy mô bán hàng đa kênh, nhiều chi nhánh, MISA cung cấp công cụ phù hợp giúp hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, xuất hóa đơn, kê khai thuế dễ dàng và an tâm tập trung phát triển kinh doanh.

BÌNH LÂM