Temix Group và PTIT thành lập trung tâm thiết kế tiên tiến viễn thông và không gian

Temix Group, Tập đoàn tư nhân từ Ý với sự hiện diện quốc tế vững chắc trong các lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng và hàng không vũ trụ vừa công bố thành lập Trung tâm Thiết kế tiên tiến tại Việt Nam.

Đại diện Temix Group và PTIT ký kết hợp tác

Sáng kiến này được triển khai với sự hỗ trợ chiến lược từ Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT), nằm trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn của Temix tại Việt Nam, dựa trên hợp tác chiến lược với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức công và tư.

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao trong nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp, PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng biệt trong khuôn viên trường để đặt trung tâm mới, nơi các chuyên gia từ Tập đoàn Temix sẽ hợp tác cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Sự phát triển này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài giữa Temix và PTIT, vốn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo ngành kỹ thuật viễn thông. Hợp tác lần này cũng bao gồm việc tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình đào tạo nâng cao tại Đại học Catania (Ý), nơi cả hai đơn vị duy trì hợp tác học thuật.

Phía Temix Group cho biết, trung tâm mới sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế của Tập đoàn Temix trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ. Nơi đây sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông, với thế mạnh công nghệ vượt trội…

KIM THANH