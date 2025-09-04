Siêu sale thương hiệu 9-9 giảm giá “sập sàn”

Đón đầu đợt mua sắm ngày đôi dịp cuối năm, nền tảng Thương mại điện tử Lazada đã khởi động Đại tiệc 9.9 “Siêu Sale chính hãng”, hứa hẹn mang đến cho người dùng những sản phẩm chính hãng với mức giá hời chấn động.

Lazada đầu tư nhiều cho chương trình “Siêu Sale chính hãng”

Diễn ra từ 20 giờ ngày 8-9 đến hết ngày 11-9, “Siêu Sale chính hãng 9.9” sẽ đưa các tín đồ mua sắm bước vào một vũ trụ sale “bất tận” bộ ba quyền lực: Voucher giảm giá lên đến 30%, miễn phí vận chuyển toàn sàn 0đ và hàng ngàn ưu đãi chớp nhoáng LazFlash đồng giá 99K mỗi ngày.

Theo đó, người tiêu dùng còn được thỏa thích săn voucher độc quyền với mức giảm cực hấp dẫn: Giảm ngay 12% cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng và giảm đậm 14% cho đơn hàng chỉ từ 500k, kết hợp cùng Xu để được giảm giá thêm lên đến 50% trên giá trị đơn hàng. Song song đó chương trình trợ giá sẽ tiếp sức các tín đồ shopping với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng, cùng loạt voucher thương hiệu giảm sâu đến 30%,

Một số ngành hàng như điện gia dụng và làm đẹp được cộng dồn ưu đãi đến 6 tầng giảm giá từ giá khuyến mãi giảm đến 50%, voucher gian hàng đến 30%, Voucher Max ngành hàng giảm sâu đến 15%, voucher freeship, giảm thêm với Xu và LazReward, mang đến đại tiệc sale hời không tưởng.

Bên cạnh đó, Lazada cũng tổ chức nhiều chương trình vui nhộn khác, như game “Đập trứng hứng POPMART” để trúng ngay Skullpanda và hàng loạt quà hấp dẫn khác; hay livestream đặc biệt “Bói Linh - Deal Xịn” duy nhất vào lúc 20 giờ ngày 8-9…

Với sự đầu tư mạnh mẽ và hàng loạt hoạt động, Lazada 9.9 “Siêu Sale chính hãng” không chỉ là một sự kiện siêu sale thông thường mà còn trở thành một lễ hội đúng nghĩa nơi mua sắm và giải trí.

KIM THANH