Khai mạc Triển lãm Thiết bị nghe nhìn lần thứ 24

Sáng 12-9, Triển lãm Thiết bị nghe nhìn (AVSHOW) lần thứ 24 đã khai mạc tại Khách sạn Sài Gòn Prince (63 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM), kéo dài đến ngày 14-9-2025.

Một góc không gian tại AVSHOW lần thứ 24

Với quy mô 31 phòng và khu trưng bày, triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3, AVSHOW 2025 mang đến không gian trải nghiệm đa dạng. Khách tham quan có thể tiếp cận các sản phẩm từ phân khúc bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng yêu thích công nghệ và các thiết bị giải trí cá nhân.

Triển lãm với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín đã đồng hành cùng AVSHOW qua nhiều năm như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth... từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha Audio, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast…

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc, đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore... khiến cho AVSHOW thật sự đa dạng và sôi động, là điểm sáng trong “bức tranh” audio đang còn nhiều khó khăn thời gian qua.

Các điểm nổi bật của AVHOW phải kể đến như: Không gian âm nhạc giá bình dân chất lượng cao từ thương hiệu Sumico cho phép nhiều người có thể tiếp cận hơn. Đôi loa đầu bảng mới nhất của Perlisten - S7t Black Edition sớm nhất thế giới, song song với triển lãm CEDIA ở Mỹ. Bộ sưu tập phiên bản giới hạn 100 bộ toàn cầu kỷ niệm 100 năm Luxman…

AVSHOW năm nay sẽ có 4 buổi workshop chuyên ngành hấp dẫn diễn ra tại phòng Lavender 2 (lầu 1) được thực hiện bởi các chuyên gia và kỹ sư âm thanh…

KIM THANH