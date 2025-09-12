Nhà bán lẻ Việt Nam mở đặt cọc mua iPhone 17

Năm nay, Apple tiếp tục thực hiện những thay đổi lớn trong lịch trình mở bán iPhone toàn cầu và đặc biệt hơn, Việt Nam không chỉ được ưu tiên mà còn "đồng nhịp thế giới" khi nằm trong những thị trường đầu tiên mở bán thế hệ iPhone 17 và iPhone Air.

iPhone 17 Pro với màu sắc mới đang dần tạo cơn sốt trên thị trường

Với “xu hướng” này, các nhà bán lẻ trong nước như Minh Tuấn Mobile, CellphoneS, FPT Shop… công bố mở đặt cọc sớm thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng (mã VN/A) từ 19 giờ ngày 12-9 cùng chính sách giữ suất hoàn toàn mà không cần cọc tiền, mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple cho biết: "Trong lịch sử 17 năm phát triển của dòng sản phẩm iPhone, đây là lần đầu tiên Việt Nam được "đồng nhịp thế giới" khi lọt vào danh sách các quốc gia bán sớm iPhone thế hệ mới. Động thái này phản ánh mối quan tâm đặc biệt của Apple dành cho người dùng, cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường công nghệ tại Việt Nam".

Theo công bố, iPhone 17 có giá bán từ 24,99 triệu đồng, iPhone Air có giá bán từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro có giá bán từ 34,99 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max có giá bán từ 37,99 triệu đồng.

Thời gian đặt hàng sẽ kéo dài 1 tuần (đến ngày 19-9) và hệ thống bán lẻ sẽ chính thức mở bán, giao máy iPhone 17 và iPhone Air đến tay người dùng trên toàn quốc từ 8 giờ sáng ngày 19-9.

KIM THANH