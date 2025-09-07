Shopee tạo động lực tăng trưởng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm

Shopee tung chương trình với chuỗi ưu đãi quy mô lớn

Theo đó, duy nhất trong ngày 9-9, Shopee mang đến loạt Voucher Xtra giảm 15% lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra.

Đây là cơ hội để người dùng sở hữu những sản phẩm giá trị cao từ Shopee Mall và Shopee Premium với mức ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập deal siêu rẻ mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 11-9, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn ” với các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4 giờ được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện 9-9 và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Shopee đã tăng cường hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng thông qua các buổi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến chuyên sâu.

Song song, sàn tiếp tục triển khai các sáng kiến hỗ trợ nhà bán hàng địa phương trong tháng 9, nổi bật như Bán hàng toàn cầu (SIP), Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling) hay chuỗi livestream “Lan tỏa hương vị Việt”, nhằm quảng bá các sản phẩm “made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Với chuỗi ưu đãi quy mô lớn cùng các hoạt động mua sắm giải trí sôi động, sự kiện không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều điểm chạm, mà còn tạo cơ hội để thương hiệu, nhà bán hàng và các đối tác tiếp thị liên kết gia tăng hiệu quả kinh doanh.

KIM THANH