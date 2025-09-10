iPhone 17 được bán tại Việt Nam ngày 19-9

Tại sự kiện “Awe Dropping”, Apple đã giới thiệu thế hệ iPhone 17 và trong đó đáng chú ý khi iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất của Apple và iPhone 17 Pro Max mang đến sự bất ngờ với phiên bản màu cam. Các sản phẩm này sẽ bán ra từ 19-9 tại Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max có phiên bản màu cam hứa hẹn thu hút người dùng.

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz ProMotion, viền mỏng hơn và độ bền được nâng cấp nhờ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước gấp 3 lần thế hệ trước. Máy trang bị chip A19 với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine cải tiến, vừa tăng tốc độ xử lý, vừa tiết kiệm năng lượng. Thời lượng pin được kéo dài thêm 8 giờ so với iPhone 16.

Cụm camera sau gồm cảm biến chính 48MP Fusion góc siêu rộng và ống kính tele 12MP. Camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage, ổn định tốt hơn, góc nhìn rộng hơn, cùng cảm biến vuông mới giúp chụp ảnh và quay video dễ dàng mà không cần xoay ngang máy.

iPhone 17 tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất của Apple với độ dày chỉ 5,6mm, khung titan chuẩn hàng không và mặt kính Ceramic Shield 2 cả hai mặt. iPhone Air chạy chip A19 Pro, đi kèm chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6. Camera trước 18MP Center Stage, cải thiện chống rung và cho phép chụp ngang dọc linh hoạt. Máy được trang bị màn hình 6,5 inch hỗ trợ ProMotion, luôn hiển thị (always-on) và đạt độ sáng tối đa 3.000 nits.

Sản phẩm này với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone Pro với khung nhôm nguyên khối anodized lần đầu xuất hiện, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp phân tán nhiệt tốt hơn. Cụm camera mới gồm: 48MP telephoto hỗ trợ zoom quang học chất lượng 8x (12MP) và 4x (48MP), 48MP góc rộng và siêu rộng. Camera trước 18MP Center Stage. Màn hình: 6,3 inch trên iPhone 17 Pro và 6,9 inch trên Pro Max. Mặt lưng không còn kính, thay thế bằng Ceramic Shield 2. iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm.

Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max mang đến sự bất ngờ với phiên bản màu cam. Máy vẫn giữ nguyên kích thước 6,9 inch như thế hệ trước, cũng đạt độ sáng 3.000 nits nhờ tấm nền Samsung M14. iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm.

Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.

BÌNH LÂM