FPT hợp tác với Clearlake Capital Group

Trở thành đối tác Bạch kim của Clearlake nằm trong mục tiêu trở thành tập đoàn chuyển đổi số toàn cầu của FPT

Hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến quan trọng của FPT tại thị trường châu Âu, Mỹ cũng như mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, giải pháp, nền tảng công nghệ tiên tiến cho các ngành kinh tế khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tư nhân và qua đó FPT sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số ứng dụng AI giúp các công ty trong danh mục đầu tư của Clearlake tăng trưởng.

Quỹ Clearlake chuyên quản lý các danh mục đầu tư tích hợp bao gồm cổ phần tư nhân, tín dụng thanh khoản, tín dụng tư nhân và nhiều chiến lược tài chính khác. Được thành lập vào năm 2006, Clearlake Capital có trụ sở chính tại thành phố Santa Monica (Mỹ) cùng mạng lưới văn phòng tại Dallas, New York, London, Dublin, Luxembourg, Abu Dhabi, Singapore và trực tiếp hoặc cùng hợp tác thực hiện 400 thương vụ đầu tư trên toàn thế giới với tổng tài sản quản lý hơn 90 tỷ USD.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ: “Trở thành đối tác Bạch kim của Clearlake là một dấu ấn quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn chuyển đổi số toàn cầu của FPT, tạo ra những giá trị kinh doanh hiệu quả và lâu dài cho cộng đồng dựa trên công nghệ. Với chiến lược AI-First, chúng tôi mong muốn đưa các giải pháp và dịch vụ tiên tiến đến với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà Clearlake đầu tư, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững”.

Trước đó, FPT vừa công bố là Đối tác Cấp cao (Principal Partner) của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea, đảm nhận vai trò chuyển đổi số toàn diện mang lại hiệu quả vượt trội trong vận hành, quản trị cho CLB bóng đá hàng đầu thế giới này.

KIM THANH