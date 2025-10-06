Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Gần 1,62 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tăng năng suất, sản xuất sạch hơn

Ngày 6-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương TP Đà Nẵng) tổ chức nghiệm thu, bàn giao máy móc, thiết bị theo khuyến công địa phương và phát triển sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch năm 2025.

Máy chấn tôn thủy lực CNC tại Công ty TNHH MTV inox Kính Thành được đầu tư với "trợ lực" từ chương trình khuyến công Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Trong đợt 1-2025, có 5 doanh nghiệp được hỗ trợ gần 1,62 tỷ đồng trên tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng để đổi mới máy móc, thiết bị; phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Trong đó, hai đơn vị được hỗ trợ đầu tư sản xuất sạch hơn gồm Công ty TNHH MTV Inox Kính Thành và Công ty CP Việt Séc; ba đơn vị được hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gồm Công ty CP Thực phẩm FuJa, Công ty TNHH thực phẩm STCO và Công ty CP Thương mại và sản xuất Asia Green.

Tại Công ty CP Thương mại và sản xuất ASIA GREEN (phường Hòa Xuân), đơn vị đầu tư mới hệ thống 3 máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất phụ kiện ống gió cửa gió với tổng kinh phí 888 triệu đồng. Doanh nghiệp chỉ phải đầu tư 588 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng được ngành công thương Đà Nẵng hỗ trợ theo chương trình khuyến công.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, sau khi đầu tư, công suất sản xuất dự kiến tăng 150%, chi phí lao động giảm 20–30% và doanh thu tăng khoảng 25–30%. Thiết bị mới giúp hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường ra quốc tế.

Tại chương trình nghiệm thu, theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng, chương trình khuyến công những năm qua đã giúp nhiều doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, sản xuất nhỏ và vừa đổi mới máy móc, thiết kế mẫu mã, cải tiến quy trình, qua đó tăng năng suất, giảm lao động phổ thông và đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Nghiệm thu mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Công ty CP Việt Séc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết thêm, sau khi hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tăng nhanh, Sở Công thương đang xây dựng Nghị quyết về xúc tiến thương mại và dự thảo chính sách hỗ trợ khuyến công mới để kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý trong bối cảnh mới.

XUÂN QUỲNH

