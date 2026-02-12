Khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Công trình mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang xúc động khi xem thước phim ghi lại những ngày TPHCM chống dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm trọn trên thửa đất hình tam giác với diện tích trên 4,7ha. Ở trung tâm công viên, một quảng trường hình tròn rộng 1.800m2, được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh giọt nước rơi xuống - khi chạm mặt đất, hình thành một hố không gian tựa vết sẹo hằn sâu, như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp.

Tượng đài cũng là tâm điểm của công viên. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim - biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Đứng giữa không gian tĩnh lặng này, chúng ta hãy cùng dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch Covid-19 khốc liệt. Đó là những nỗi đau tột cùng khi nhiều người “nhắm mắt xuôi tay” mà không có người thân bên cạnh, có những đứa trẻ còn chưa hiểu hết hai tiếng “mẹ cha” đã phải mang vành khăn trắng”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được xúc động khi phát biểu tại buổi lễ.

Đặt cành hoa hồng trắng bên những ngọn đèn hoa đăng, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu, những “thiên thần áo trắng” và những tình nguyện viên nhiệt huyết. Những người đã gác lại hạnh phúc riêng, thậm chí có người không thể về chịu tang cha mẹ, để xông pha vào tâm dịch, chiến đấu vì sự sống của nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

“Sự hy sinh ấy đã hóa thành một tượng đài - không phải dựng bằng đá, mà dựng bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM xúc động.

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ nạn nhân mất vì Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trong đại dịch Covid-19, có những ngày thành phố tưởng như không thể đứng vững. Những khu phố im lặng đến quặn lòng, thành phố lần đầu tiên tăng trưởng âm, nhưng ý chí của con người thì không bao giờ âm. Và dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, thành phố đã vững vàng vượt qua đại dịch tàn khốc.

“Chúng ta tự hào về một thành phố đi qua giông bão bằng sức mạnh của sự đoàn kết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chúng ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh những “ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng”, những “suất ăn miễn phí” đầy ắp tình nghĩa trong lúc hoạn nạn. Chính tinh thần “thương người như thể thương thân” đã giúp thành phố không chỉ vượt qua đại dịch mà còn hồi sinh một cách thần tốc”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân mất vì Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mọi người dân tìm về để nhớ, để thương, để sống chậm lại trong dòng đời hối hả, để “ký ức và hiện tại giao thoa” với nhau, mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh.

Công viên mang trên mình thông điệp về sự hồi sinh - vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương; là nghĩa tình và đoàn kết - vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng không còn hy vọng; và hướng tới tương lai - để thế hệ sau hiểu rằng thành phố này được xây dựng không chỉ bằng bê tông, mà bằng sự sẻ chia.

Để triển khai dự án, TPHCM đã huy động các nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí 263 tỷ đồng và trực tiếp thi công dự án. Dự án được thi công thần tốc trong hơn 90 ngày đêm. Có thời điểm, Sun Group đã huy động khoảng 500 công nhân và gần 20 kỹ sư làm việc liên tục để bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, Sun Group cũng dành tặng người dân thành phố một không gian hội hoa xuân trên toàn bộ diện tích hơn 4ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái… tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc tết ba miền, tạo thêm một điểm đến du xuân Bính Ngọ hấp dẫn cho người dân thành phố.

Khu quảng trường tượng đài Giọt nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Tập đoàn Sun Group (đơn vị tài trợ) cùng đội ngũ thi công, tư vấn đã làm việc bằng tất cả tâm huyết, để có được công trình đầy ý nghĩa này. Đồng chí cảm ơn sự đồng thuận của nhân dân, bởi không có niềm tin của người dân, sẽ không có công trình nào thật sự trọn vẹn.

Lãnh đạo TPHCM tin tưởng, Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành “trái tim xanh”, một điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, của ký ức, và của niềm tự hào.

* Tại buổi lễ, lãnh đạo TPHCM đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến 16 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai, xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Bằng khen đến các tập thể. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bao quanh tượng đài giọt nước là 9 bậc thang, được chia thành ba tầng, như một hành trình cảm xúc về vòng đời con người. Tầng thấp nhất khắc hình 12 con giáp, đại diện cho những người đã ra đi theo năm sinh của họ. Tầng giữa in hình những dấu chân đá, biểu trưng cho hành trình sống và ký ức còn lại. Ở tầng cao nhất, những bông hoa sen, sứ, cúc được khảm bằng đồng, thể hiện sự hóa thân, tiếp nối và hy vọng. Từng chi tiết nhỏ nhất tại quảng trường tưởng niệm này được tinh tế kiến tạo, để lưu giữ ký ức đô thị, bằng cả sự trân trọng và nhân văn. Toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn; các biệt thự cũ được tôn tạo, mở ra những không gian triển lãm, thư viện… Ngoài ra, nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, không chỉ hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau.

>> Một số hình ảnh tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

