Garmin fenix 8 MicroLED đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên smartwatch

Garmin vừa trình làng fēnix 8 MicroLED, mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt công nghệ mới, khẳng định vai trò tiên phong của Garmin trong phân khúc smartwatch cao cấp…

Garmin fenix 8 MicroLED

Là dòng đồng hồ GPS đa môn thể thao chủ lực của Garmin, fēnix luôn là nơi khởi nguồn của những đổi mới mang tính tiên phong và nay Garmin tiếp tục hành trình đó với fēnix 8 MicroLED, chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình MicroLED cao cấp cùng với công nghệ inReach…

Garmin một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thiết bị đeo khi trở thành hãng đầu tiên tích hợp thành công màn hình MicroLED, công nghệ hiển thị tiên tiến nhất, đòi hỏi độ chính xác ở cấp độ bán dẫn vào đồng hồ thông minh. Với hơn 400.000 đèn LED riêng lẻ (kích thước chỉ từ 1–10 micron), fēnix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nits, trở thành chiếc đồng hồ thông minh có màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Màn hình còn sở hữu dải màu mở rộng thêm 15%, độ tương phản cao gấp 6 lần, cùng góc nhìn siêu rộng cho hình ảnh luôn rõ nét dù nhìn nghiêng. Độ bền cũng được nâng cấp đến ba lần với khả năng chống lưu ảnh và tuổi thọ màn hình được cải thiện đáng kể. Tất cả tạo nên một chuẩn mực màn hình mới: màu sắc sống động, mật độ điểm ảnh cao, khả năng hiển thị xuất sắc dưới nắng gắt cũng như trong mọi điều kiện ánh sáng khác.

Song song với fēnix 8 MicroLED, Garmin còn giới thiệu dòng fēnix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED), thế hệ đồng hồ đa môn thể thao GPS đầu tiên sở hữu công nghệ inReach. Nhờ đó, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hay gửi SOS toàn cầu thông qua vệ tinh hoặc LTE, ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Như vậy ở những vùng hẻo lánh chỉ có kết nối vệ tinh, thiết bị vẫn cho phép gửi tin nhắn và tín hiệu định vị. Khi có LTE, fēnix 8 Pro Series mở rộng trải nghiệm với tính năng gọi điện, tin nhắn thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực.

Trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt SOS để kết nối trực tiếp với trung tâm Garmin Response, trung tâm hỗ trợ toàn cầu 24/7. Đây là lần đầu tiên tích hợp công nghệ inReach kết nối vệ tinh và di động, tuy chưa áp dụng tại Việt Nam song kỳ vọng nó sẽ sớm xuất hiện.

fēnix 8 Series được thiết kế đạt chuẩn chống nước khi lặn, trang bị nút bấm kim loại chống rò rỉ, lớp bảo vệ cảm biến bền bỉ, màn hình cảm ứng MicroLED cùng viền titanium cao cấp, đi kèm đèn pin LED hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Sản phẩm tích hợp trọn bộ tính năng tiên tiến nhất của Garmin: từ theo dõi luyện tập và hiệu suất nâng cao (Endurance Score, Hill Score), gợi ý bài tập hằng ngày, bản đồ TopoActive cài sẵn, định tuyến linh hoạt, đến ứng dụng ECG, huấn luyện viên giấc ngủ, thanh toán một chạm Garmin Pay, cùng loạt tính năng theo dõi sức khỏe và kết nối khác.

Với thiết kế cao cấp, công nghệ hiển thị đỉnh cao cùng pin bền bỉ lên đến 10 ngày5, fēnix 8 MicroLED phiên bản 51mm không chỉ phục vụ luyện tập thể thao hay hành trình khám phá, mà còn đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phong cách sống năng động mỗi ngày. Sản phẩm sẽ chính thức mở bán vào ngày 13-10- 2025 mức giá bán lẻ đề xuất 54.890.000 đồng, được phân phối trên website https://www.garmin.com/vi-VN/ và hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin với số lượng giới hạn.

KIM THANH