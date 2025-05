Giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10-5

Giá điện tăng 4,8% từ ngày 10-5. Ảnh minh họa

Chiều nay 9-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức cuộc họp công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lên mức mới là 2.204 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), bắt đầu áp dụng từ ngày 10-5-2025. Mức giá này tăng 4,8% so với giá hiện hành.

Quyết định điều chỉnh được ban hành theo Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 7-5-2025, căn cứ theo Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Nghị định số 72/2025/NĐ-CP và Thông tư số 22/2025/TT-BCT. Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 9-5-2025 quy định cụ thể giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng và đơn vị bán lẻ điện.

EVN cho biết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm cân đối tài chính trong bối cảnh chi phí phát điện liên tục tăng cao, do nhu cầu điện tăng mạnh và tỷ lệ huy động cao từ các nguồn nhiệt điện có giá thành lớn như LNG, dầu, than nhập khẩu. Dự kiến tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 sẽ tăng khoảng 33,6 tỷ kWh, tương đương tăng 12,2% so với năm 2024, trong khi thủy điện - nguồn rẻ - chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu.

Để hạn chế tác động đến người dân, các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội vẫn tiếp tục được hỗ trợ 30 kWh/hộ/tháng theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

EVN cũng cam kết tiếp tục tiết giảm chi phí nội bộ, với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 10% chi phí thường xuyên và sửa chữa lớn trong năm 2025, đồng thời phối hợp vận hành tối ưu hệ thống điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục.

VĂN PHÚC