Khẳng định vị thế trung tâm cây ăn trái chất lượng cao

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Đồng Tháp trở thành tỉnh có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước với 134.000ha. Lợi thế này không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng, mà còn là bước đệm quan trọng để tỉnh nâng tầm vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững, gia tăng giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm trái cây chủ lực

Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ước có 615.000ha diện tích sản xuất lúa với sản lượng trên 4 triệu tấn; cây ăn trái đạt 133.370ha, sản lượng 1,35 triệu tấn; nuôi trồng thủy sản đạt 17.174ha, sản lượng nuôi và khai thác hơn 453.750 tấn. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 3,94%; giá trị sản xuất hơn 50.679 tỷ đồng, tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số cho thấy nền nông nghiệp Đồng Tháp vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, bất chấp những biến động về thị trường và khí hậu.

Toàn tỉnh hiện có 2.433 mã vùng trồng với tổng diện tích 217.589ha; 541 cơ sở nuôi trồng chủ lực được cấp mã số ao nuôi với diện tích 1.965ha mặt nước, chiếm 45,8% diện tích nuôi toàn tỉnh. Đặc biệt, Đồng Tháp có hơn 12.000ha cây trồng và trên 2 triệu con gia súc, gia cầm được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Với sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), tỉnh đang sở hữu 942 sản phẩm của 436 chủ thể, gồm: 743 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 189 sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao và 6 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao. Nhiều vùng sản xuất đã được cấp chứng nhận chất lượng quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP, tạo lợi thế cạnh tranh khi tiếp cận các thị trường khó tính.

Với quyết tâm chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tỉnh đang tập trung triển khai hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị nông sản, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu.

Chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang nhấn mạnh, sau sáp nhập, tỉnh có hơn 134.000ha cây ăn trái, lớn nhất cả nước. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng, là nền tảng để Đồng Tháp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông thôn bền vững. Tỉnh xác định phát triển nông nghiệp không chỉ nhiều hơn, mà phải xanh hơn, sinh thái hơn, tuần hoàn hơn, tức là chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Với tầm nhìn đó, Đồng Tháp đã hoạch định 5 định hướng trọng tâm nhằm đưa ngành cây ăn trái bứt phá trong giai đoạn tới.

Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, đa tầng, đa giá trị. Trong đó, tỉnh khuyến khích các địa phương, hợp tác xã và nông hộ chuyển từ mô hình độc canh sang hệ thống canh tác tích hợp. Các mô hình mới sẽ tận dụng tối đa không gian vườn để trồng xen canh cây tầng thấp, cây cải tạo đất, dược liệu; kết hợp chăn nuôi ong, cá, gia cầm dưới tán cây ăn trái. Phụ phẩm nông nghiệp như lá cây, trái rụng, phân gia súc sẽ được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa hạn chế phát thải, góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, tỉnh sẽ lựa chọn một số vùng trọng điểm để thí điểm mô hình trái cây hữu cơ, tuần hoàn, đa tầng, sau đó mở rộng quy mô tùy vào điều kiện thực tế.

Định hướng phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn với quy hoạch sinh thái và liên kết chuỗi. Hiện Đồng Tháp đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng trồng cây ăn trái theo từng tiểu vùng sinh thái đặc thù như: ven sông Tiền, sông Hậu, vùng đất gò cao, đất phèn… nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy lợi thế tự nhiên. Mục tiêu là tăng tỷ lệ vùng trồng có mã số, thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP) và áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử. Song song đó, tỉnh sẽ hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp, từ sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hợp tác xã, tổ hợp tác trong xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ.

Định hướng đầu tư chế biến sâu, logistics hiện đại nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào hệ thống chế biến sâu, bảo quản, sơ chế, đóng gói hiện đại ngay tại các cụm công nghiệp gần vùng nguyên liệu. Đồng Tháp cũng sẽ phát triển kho lạnh, trung tâm logistics nông sản, kết nối hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy để hỗ trợ tiêu thụ trái cây trong và ngoài nước. Mô hình trung tâm logistics trái cây cấp vùng đang được nghiên cứu, đóng vai trò điều tiết thị trường, ổn định giá bán và hỗ trợ xuất khẩu.

Định hướng ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, Đồng Tháp xác định khoa học - công nghệ là chìa khóa nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn trái. Tỉnh tiếp tục đầu tư vào công nghệ tưới nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm, phần mềm quản lý vườn; xây dựng bản đồ số vùng trồng, nhật ký điện tử, tích hợp dữ liệu sản xuất với chuỗi cung ứng. Hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân sẽ được mở rộng, đồng hành cùng hợp tác xã đổi mới công nghệ và mô hình quản trị.

Định hướng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường bền vững cho cây ăn trái - một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm trái cây chủ lực như: xoài Cao Lãnh, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng Cai Lậy… gắn với yếu tố sinh thái, trách nhiệm xã hội và nguồn gốc địa phương. Tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, hợp tác với nền tảng thương mại điện tử, chuỗi bán lẻ; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối giao thương, đặc biệt hướng tới các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Đông.

TÍN HUY