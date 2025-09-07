Nhịp cầu nhân ái

Gia đình nghệ sĩ Việt Hương trao quà mùa Vu lan

Nhân mùa Vu lan, gia đình nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương tham gia chương trình thiện nguyện “Túi gạo nghĩa tình” do Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức, trao tặng 250 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà bao gồm 20kg gạo, nước tương, dầu ăn cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt, giúp bà con thêm ấm lòng trong dịp lễ Vu lan.

viet huong 2.jpg
Vợ chồng Việt Hương tận tay trao quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi trao quà, vợ chồng Việt Hương và các tình nguyện viên đã trực tiếp gửi tận tay bà con, tạo nên bầu không khí ấm áp, chan hòa. Nhiều người dân xúc động khi nhận được sự quan tâm kịp thời từ chương trình. Đồng thời, không ít bà con hào hứng chụp hình lưu lại hình ảnh kỷ niệm cùng Việt Hương - Hoài Phương, lan tỏa bầu không khí vui vẻ, tích cực.

Hoạt động “Túi gạo nghĩa tình” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, gắn kết cộng đồng, góp phần tạo thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

viet huong 3.jpg
Việt Hương nhận nhiều tình cảm từ bà con

Vào các dịp lễ, tết hay Trung thu, nghệ sĩ Việt Hương đều đặn tổ chức hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trao quà tại sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi và nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Chị cùng gia đình luôn tâm niệm “cho đi là còn mãi”.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, trong tháng 10 tới, Việt Hương sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với dự án Cục vàng của ngoại (đạo diễn Khương Ngọc). Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 17-10.

HẢI DUY

