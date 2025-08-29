Gia Lai: Khai mạc Triển lãm Hồn của đất và Nét xanh đại ngàn

Chiều ngày 29-8, Bảo tàng Pleiku (Sở VH-TT-DL Gia Lai) phối hợp các nhà sưu tập, Câu lạc bộ Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề Hồn của đất và Nét xanh đại ngàn.
Triển lãm diễn ra từ ngày 29-8 đến 15-9 tại Bảo tàng Pleiku, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).
Trong đó, triển lãm chuyên đề Hồn của đất sẽ giới thiệu khoảng 100 hiện vật gốm sứ, tái hiện hành trình từ hòn đất vô tri đến những tác phẩm nghệ thuật mang hồn cốt văn hóa Việt.
Triển lãm Hồn của đất là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem khám phá tiến trình hình thành, phát triển của gốm sứ Việt Nam, từ thuở sơ khai đến hiện đại.
Triển lãm Nét xanh đại ngàn trưng bày khoảng 100 tác phẩm bonsai nghệ thuật đặc sắc.
Mỗi tác phẩm là kết tinh của kiến thức, sự sáng tạo và tâm huyết của nghệ nhân, thể hiện chiều sâu triết lý nhân sinh và vẻ đẹp thanh thoát ẩn trong từng dáng thế cây cảnh.