Gia Lai: Khai mạc Triển lãm Hồn của đất và Nét xanh đại ngàn

Hơn 200 hiện vật gốm sứ và bonsai nghệ thuật đặc sắc đang được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku, đưa người xem ngược dòng thời gian khám phá tinh hoa văn hóa và triết lý nhân sinh trong nghệ thuật.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Chiều ngày 29-8, Bảo tàng Pleiku (Sở VH-TT-DL Gia Lai) phối hợp các nhà sưu tập, Câu lạc bộ Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề Hồn của đất và Nét xanh đại ngàn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 29-8 đến 15-9 tại Bảo tàng Pleiku, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Trao chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia triển lãm

Trong đó, triển lãm chuyên đề Hồn của đất sẽ giới thiệu khoảng 100 hiện vật gốm sứ, tái hiện hành trình từ hòn đất vô tri đến những tác phẩm nghệ thuật mang hồn cốt văn hóa Việt.

Triển lãm Hồn của đất là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem khám phá tiến trình hình thành, phát triển của gốm sứ Việt Nam, từ thuở sơ khai đến hiện đại.

Các đại biểu tham quan Triển lãm Hồn của đất

Triển lãm Nét xanh đại ngàn trưng bày khoảng 100 tác phẩm bonsai nghệ thuật đặc sắc.

Triển lãm Nét xanh đại ngàn với nhiều loại cây cảnh quý hiếm, được nghệ nhân dành công chăm sóc, tạo dáng

Mỗi tác phẩm là kết tinh của kiến thức, sự sáng tạo và tâm huyết của nghệ nhân, thể hiện chiều sâu triết lý nhân sinh và vẻ đẹp thanh thoát ẩn trong từng dáng thế cây cảnh.

Khách tham quan triển lãm

Các em học sinh tự tay làm các tác phẩm từ gốm

Các em học sinh được trải nghiệm làm gốm

Tin liên quan Trải nghiệm mới từ biển xanh đến đại ngàn

HỮU PHÚC