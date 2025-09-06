Ngầm tràn ngập sâu 1,5m, 341 hộ dân tiếp tục bị cô lập

Trận mưa lớn tối 5-9 khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5m, chia cắt đường vào thôn, cô lập 341 hộ dân. Đây là lần thứ 2 trong hơn một tuần, khu vực này bị ngập.

Ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập lúc sáng nay, 6-9

Sáng 6-9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) tiếp tục bị ngập.

Theo ông Lê Tiến Mạnh, tối 5-9, trên địa bàn mưa lớn kéo dài. 6 giờ sáng ngày 6-9, nước dâng cao, ngập ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Nước ngập sâu 1,5m tại ngầm tràn, chia cắt con đường dẫn vào thôn, khiến 341 hộ dân của thôn bị cô lập. Tại hiện trường, khu vực ngầm tràn, nước chảy mạnh tạo thành những bọt nước trắng xóa. Người dân tập trung 2 đầu ngầm để theo dõi.

Nước ngập chia cắt thôn

Ngay sáng nay, để đảm bảo an toàn, xã đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại. Đồng thời yêu cầu thôn theo sát đời sống người dân, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm thì báo xã để kịp thời cung ứng. Trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ tổ chức đưa đi cấp cứu ngay.

Nước ngập sâu, chảy mạnh

Trước đó, trưa 29-8, do mưa lớn, ngầm tràn bị ngập làm trôi đất đá, cô lập người dân thôn. Sau khi nước rút, xã huy động hơn 50 người san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục ngập sâu.

HỮU PHÚC