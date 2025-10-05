Gia Lai: Tháo dỡ công trình nhà rông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Ngày 5-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó thống nhất dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

Gia Lai đã yêu cầu tháo dỡ nhà rông đang xây dang dở

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dừng dự án, thực hiện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho địa phương để phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025, hoàn thành trước ngày 15-10.

Công trình Nhà rông tại làng Ia Gri thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (trước đây) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, hiện đã thi công đạt 40% khối lượng, giải ngân 4,6 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản nêu rõ, việc triển khai dự án còn nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, cộng đồng nơi triển khai dự án; bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai, cùng một số hạng mục bố trí chưa phù hợp, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, gây dư luận không tốt.

HỮU PHÚC