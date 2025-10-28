Giả mạo giấy mời của bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Theo đó, thời gian gần đây, BHXH TPHCM ghi nhận nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng hình thức giả mạo văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân. Đáng chú ý, một số văn bản giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ tương tự như mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH, khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Mới đây, tiếp tục xuất hiện “Giấy mời” có đóng dấu đỏ và chữ ký giả mạo lãnh đạo BHXH. Văn bản ghi căn cứ “Nghị định 164, 188-2025” và mời đến cơ quan BHXH để “được hỗ trợ mức đóng BHYT và hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão Yagi”. “Giấy mời” giả này cũng yêu cầu mang theo CCCD gắn chip, hồ sơ BHYT và cung cấp “mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế”. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép. Ngoài ra, việc sử dụng văn bản giả để lừa đảo, khiến nhiều người mất cảnh giác.

Văn bản giả mạo để lừa đảo người dân

BHXH TPHCM khẳng định, cơ quan BHXH không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên. Cơ quan BHXH cũng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại lạ.

BHXH TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH. Khi nhận được văn bản có tên, con dấu BHXH, cần kiểm tra kỹ thông tin hành chính, căn cứ pháp lý, và đối chiếu với website chính thức của BHXH TPHCM tại địa chỉ https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, người dân nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc tổng đài 1900.9068 để được xác minh. Để đảm bảo an toàn, BHXH TPHCM khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin tại website chính thức của BHXH TPHCM tại địa chỉ: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

NGÔ BÌNH