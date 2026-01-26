Giá vàng miếng SJC lên 176,5 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 26-1 tăng thêm 2,2-2,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, giá vàng miếng SJC đã thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới về sát 10 triệu đồng/lượng.

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 174,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 173,8 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng mạnh hơn vàng miếng SJC. Tập đoàn Phú Quý tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 26-1 (giờ Việt Nam) lên 5.071,2 USD/ounce, tăng gần 83 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 161,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 10,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 9,3-9,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

