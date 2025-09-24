Giá vàng thế giới tăng trở lại, giá vàng trong nước giảm

Giá vàng thế giới phục hồi trên thị trường châu Á sáng nay (24-9), giá vàng trong nước quay đầu giảm. Hiện chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng thế giới xuống dưới 15 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại các Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 132,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, ở mức 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức niêm yết ở mức 132,6 triệu đồng/lượng mua vào và 134,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm. Tập đoàn Phú Quý giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, ở mức 128,6 triệu đồng/lượng mua vào và 131,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 132,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC giữ nguyên giá giao dịch hôm trước, báo giá ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 23-9 lên 3.763,1 USD/ounce, tăng 17,4 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 24-9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.764 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 119,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,3-12,3 triệu đồng/lượng.

Dù đã tăng trở lại nhưng giá vàng thế giới đã giảm 25 USD từ đỉnh ở mức 3.790,82 USD được thiết lập vào phiên giao dịch thứ Ba. Thị trường vàng thế giới tăng lại bất chấp sức mạnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm nhẹ. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ từ 97,3 điểm còn 97,22 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,03 điểm % còn hơn 4,11%.

Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu (giờ địa phương). PCE là thước đo lạm phát chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), có vai trò lớn trong các quyết định lãi suất của cơ quan này.

NHUNG NGUYỄN