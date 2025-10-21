Giá vàng trong nước sáng nay, 21-10, tăng 3,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay nối dài đà tăng mạnh mẽ, trong đó giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đã vượt 160 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 10 giờ ngày 21-10, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Doji tăng 2,5 triệu đồng chiều mua và 3,2 triệu đồng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán lên 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 2,5 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 153 triệu đồng chiều mua và 154,6 triệu đồng chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 157,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 6-7,2 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 7,2 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Doji và tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cùng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 154,1 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 20-10 lên 4.355,10 USD, tăng 104 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 21-10 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.348,7USD/ounce, giảm khoảng 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13 - 22,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm. Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ - bị hoãn trước đó do Chính phủ đóng cửa - dự kiến sẽ công bố vào thứ Sáu (giờ địa phương).

NHUNG NGUYỄN