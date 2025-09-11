Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh từ chiều 11-9

Kinh tế

Chiều 11-9, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ, trong khi dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 95 đồng, còn 19.756 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 39 đồng, còn 20.400 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 170 đồng, lên 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng, lên 18.368 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 286 đồng, còn 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành từ ngày 4 đến 10-9, giá xăng dầu thế giới biến động do nhiều yếu tố: Israel tấn công lãnh đạo Hamas tại Qatar, OPEC+ thông báo tăng sản lượng khai thác từ tháng 10, đồng USD giảm giá và xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Diễn biến này khiến giá thành phẩm xăng giảm nhẹ, trong khi dầu diesel và dầu hỏa tăng.

Giá xăng dầu bán lẻ áp dụng từ 15 giờ chiều nay 11-9

Liên bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, phân phối thực hiện điều chỉnh đúng quy định, đồng thời bảo đảm nguồn cung; cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

PHÚC HẬU

