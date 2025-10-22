Giải cứu, thả 12 cá thể động vật hoang dã về rừng

Ngày 22-10, thông tin từ Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, tiến hành thả thành công 12 con thú quý hiếm về môi trường sống tự nhiên.

Các lực lượng phối hợp thả thú về rừng tự nhiên

Các con thú được tái thả gồm: 1 rắn hổ chúa, 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng và 1 trăn gấm. Tất cả con thú này đều nằm trong danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

Số động vật này được bàn giao từ các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ – Bảo tồn (thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, phục hồi thể trạng, chăm sóc và huấn luyện để đánh giá khả năng thích nghi của từng con thú trước khi tái thả.

Trong số đó, rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah) – loài rắn độc dài nhất thế giới – có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái rừng nhiệt đới. Tê tê Java (Manis javanica) – loài thú có vảy quý hiếm – đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn bắt trái phép. Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài linh trưởng hoạt động về đêm, sinh sống trong các khu rừng xanh nguyên sinh, với thức ăn chính là trái cây, côn trùng và nhựa cây.

Bên cạnh đó, khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và khỉ mặt đỏ (Macaca artoides) là những loài thông minh, thường sống theo bầy, góp phần phát tán hạt giống, duy trì sự sống cho thảm thực vật rừng. Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và trăn gấm (Python reticulatus) cũng là những loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật được ưu tiên bảo vệ.

Theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ NN-MT, các loài này thuộc nhóm IB và IIB – nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và không được phép buôn bán, nuôi nhốt trái phép.

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết: “Việc thả lại các con thú hoang dã về tự nhiên không chỉ là hoạt động bảo tồn, mà còn là lời cam kết của con người đối với thiên nhiên. Mỗi sinh vật được trở về rừng xanh là một phần của hành trình khôi phục đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.”

Từ những nỗ lực thầm lặng của lực lượng kiểm lâm, các nhà bảo tồn và tình nguyện viên, những cá thể từng bị tách khỏi rừng nay đã được trở về nơi chúng thuộc về. Một hành động nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn – nhắc nhớ mỗi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên.

BÙI LIÊM