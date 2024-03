Giải quyết kiến nghị của người lao động tại Công ty TNHH Thành Bưởi

Về việc giải quyết kiến nghị của tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi, chiều 28-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT TPHCM chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 12509/VP-ĐT ngày 14-11-2023; tham mưu UBND TPHCM báo cáo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 1964-CV/UBKTTU ngày 1-11-2023.

Đồng thời, tham mưu dự thảo văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi. Song song đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình người lao động làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Sở GTVT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình người lao động làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi và các doanh nghiệp vận tải khác trên địa bàn Thành phố nhằm kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý (nếu có), tránh để phát sinh các “điểm nóng".

Công an TPHCM, Sở GTVT, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6-2-2023 của Thành ủy TPHCM, Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 5-6- 2023 và Công văn số 4766/UBND-ĐT ngày 25-9-2023 của UBND TPHCM chủ động, tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn; tập trung kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng đất, xử lý dứt điểm các vị trí, bến bãi có tổ chức đón trả khách không đúng quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông TPHCM và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 5-6-2023 của Chủ tịch UBND TPHCM và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024; gửi về Ban An toàn giao thông TPHCM để tổng hợp chung, báo cáo UBND TPHCM.

Sở TN-MT TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo UBND TPHCM về kết quả xử lý đối với khu đất tại địa chỉ số 419 đường Lê Hồng Phong, quận 10.

QUỐC HÙNG