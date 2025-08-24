Bắc miền Trung: Tất bật thu hoạch lúa non chạy bão

Đây được xem là vụ lúa hè thu nhọc nhằn nhất trong nhiều năm qua ở Bắc miền Trung: lúc vừa xuống giống thì mạ non chết úng, phải gieo sạ lại vì mưa lũ bất thường, nay cận kề cuối vụ phải thu hoạch lúa non chạy bão.

Video: Xuyên đêm thu hoạch lúa non trước bão số 5 đổ bộ

Xuyên đêm qua kéo dài đến sáng nay (24-8), bà con nông dân ở các tỉnh, thành khu vực Bắc miền Trung, từ TP Huế đến Hà Tĩnh, tất bật ra đồng, tranh thủ lúc trời chưa mưa để thu hoạch lúa vụ hè thu, nhằm vớt vát được phần nào công sức và tiền giống, phân bón đã bỏ ra.

Tại xã Quảng Điền (TP Huế), không khí thu hoạch lúa diễn ra hết sức khẩn trương. Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Nông dân còn tận dụng thời tiết tạnh ráo, nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Nhọc nhằn thu hoạch lúa hè thu chạy bão

Ông Mai Văn Hòa (xã Quảng Điền) cho biết, địa bàn thấp trũng, vốn là "rốn lũ" của TP Huế, nên người dân phải chạy đua với thời gian để cứu lúa trước khi bão đổ bộ, kèm theo mưa lớn.

"Giờ người dân như ngồi trên lửa, chỉ mong thu hoạch được lúa đưa về nhà trước khi bão số 5 đổ bộ. Việc thu hoạch lúa sớm hơn thời vụ từ 5 ngày đến 1 tuần sẽ ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng thóc. Nhưng không thu hoạch, bão đổ bộ đánh đổ gãy, rồi gặp mưa lớn gây ngập úng, lúa sẽ nảy mầm, mất trắng", ông Hòa cho biết.

Nông dân phường Hóa Châu, TP Huế thu hoạch lúa xuyên đêm

Sáng 24-8, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Huế hành quân về hỗ trợ bốc lúa, dọn kho Phú Gia giúp nông dân.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật TP Huế, vụ lúa hè thu trên địa bàn gieo cấy 25.000ha lúa, đến nay thu hoạch được 1.500ha.

Hiện các lực lượng xung kích đang được điều động về các cánh đồng trên địa bàn để thu hoạch lúa giúp nông dân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Huy động tối đa máy gặt để thu hoạch lúa hè thu chạy bão

Tại tỉnh Quảng Trị, bà con nông dân thu hoạch được 2.513ha trong tổng số 38.792ha lúa hè thu. Nhiều nông dân thức xuyên đêm cùng máy gặt, để kịp thời gặt xong lúa đã chín trước khi bão đổ bộ.

Trên các cánh đồng lúa chín sớm, bà con nông dân Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, chạy đua để thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Cùng thời điểm, các hộ nuôi trồng thủy sản ở TP Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An đẩy mạnh thu hoạch tôm cá nuôi ở các ao hồ nước ngọt và nước lợ trên đầm phá ven biển. Những diện tích chưa thể thu hoạch đã được gia cố, bao bọc ao hồ để giảm thiểu thiệt hại.

VĂN THẮNG - NAM SƠN