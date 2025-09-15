Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM giải thích về dạy học sáng thứ bảy

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu vấn đề đang được dư luận quan tâm khi nhận 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học vào sáng thứ bảy, đồng thời đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM làm rõ đúng sai và giải pháp là gì.

Ngày 15-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trước phần góp ý các chỉ tiêu giáo dục trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu vấn đề đang được dư luận quan tâm khi nhận 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học vào sáng thứ bảy. Đồng chí đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM làm rõ đúng sai và giải pháp là gì.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trả lời Bí thư Thành ủy TPHCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết nguyên tắc chung là những trường chưa đủ điều kiện tổ chức học 2 buổi/ngày sẽ được ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong các ngày trong tuần để bảo đảm thời lượng chương trình. Chỉ khi thực sự không còn phương án nào phù hợp mới bố trí học sáng thứ bảy.

Qua rà soát, hiện TPHCM có khoảng 70%-80% số trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày và không học sáng thứ bảy. Phần còn lại là một số trường có học sinh đông nhưng phòng học chưa đáp ứng nên phải mở thêm buổi sáng thứ bảy để đủ thời lượng chương trình.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trả lời Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang về dạy học ngày thứ bảy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở bậc tiểu học, toàn TPHCM còn 24 trường vẫn tổ chức học vào ngày thứ bảy. Với các trường đã học 2 buổi/ngày, nếu có hoạt động vào thứ bảy thì thực hiện trên cơ sở tự nguyện, dành cho những nội dung bổ trợ như kỹ năng sống, ngoại ngữ… nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện cho học sinh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mục tiêu của mô hình học 2 buổi/ngày là thực hiện chương trình một cách khoa học, giảm áp lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để mọi học sinh tham gia hoạt động rèn luyện năng khiếu, hỗ trợ học sinh còn hạn chế, qua đó thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các trường và các khu vực.

Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp lại thời khóa biểu, tối ưu sử dụng phòng học và tham mưu bổ sung cơ sở vật chất để từng bước chấm dứt việc học sáng thứ bảy ở những nơi còn phải áp dụng khi điều kiện cho phép.

VĂN MINH