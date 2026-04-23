“Gian hàng chia sẻ” khơi nội lực hàng Việt

Mô hình liên kết giữa hệ thống bán lẻ hiện đại và địa phương tại TPHCM đang cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người dân. Không chỉ thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cách làm này còn gắn bán hàng với an sinh xã hội, góp phần khơi dậy nội lực thị trường trong nước.

“Gian hàng chia sẻ” tại phường Phước Thắng thu hút nhiều người dân mua sắm

Đưa hàng thiết yếu về tận khu phố

Giữa tháng 4-2026, mô hình “Gian hàng chia sẻ - Thu cũ đổi mới” chính thức đi vào hoạt động tại phường Phước Thắng, TPHCM. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng và siêu thị Co.opmart Vũng Tàu trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng nội địa sau sáp nhập địa giới hành chính.

Ngay khi ra mắt, mô hình này đã thu hút đông đảo người dân tham gia mua sắm, trong đó chủ yếu là các hộ gia đình, người lao động và công nhân. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng, hoạt động được triển khai đồng thời tại 3 địa điểm trên địa bàn và trong ngày đầu tiên mỗi điểm bán đã tiếp đón hơn 500 lượt khách. Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc siêu thị Co.opmart Vũng Tàu, cho biết, điểm nhấn của chương trình là cơ chế “thu cũ - đổi mới” gắn với mục tiêu an sinh. Người dân có thể mang vật dụng nhà bếp cũ, hư hỏng đến để đổi lấy ưu đãi mua sắm hàng Việt mới, mức giảm giá lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1. Danh mục hàng hóa tham gia gồm hơn 300 mặt hàng thiết yếu, từ thực phẩm (dầu ăn, bún gạo…) đến hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng như bột giặt, bộ lau nhà, nước lau sàn.

Theo đại diện siêu thị, việc đưa sản phẩm chất lượng đến gần khu dân cư với giá hợp lý là cách trực tiếp để thay đổi thói quen tiêu dùng. Khi người dân có trải nghiệm tốt từ lần mua đầu tiên, khả năng quay lại lựa chọn hàng hóa sẽ cao hơn.

Chị Nguyễn Thị Bé, cư dân phường Phước Thắng, cho biết, chương trình đổi cũ lấy sản phẩm mới với mức ưu đãi đến 50% hay hình thức “mua 1 tặng 1” rất thiết thực, phù hợp nhu cầu thực tế của người dân. Theo chị Bé, khu vực “Bình ổn giá” khá đa dạng mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, giúp gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu. “Tôi đổi được 1 chảo mới khá ưng ý, giá chưa tới 100.000 đồng và tranh thủ mua thêm nhiều thực phẩm với mức giảm hơn 40%”, chị chia sẻ. Tương tự, anh Lê Quốc (ngụ phường Phước Thắng) cho biết, anh ấn tượng với gian “Trao tặng đồ dùng cũ”. Khi biết thông tin, anh đã chủ động gom các vật dụng, quần áo còn sử dụng tốt mang đến trao lại cho người có hoàn cảnh khó khăn và coi đây là cách thiết thực chung tay với cộng đồng.

Mở rộng không gian cho hàng Việt

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng, việc liên kết giữa tổ chức này và hệ thống bán lẻ không mang tính thời điểm mà hướng đến mục tiêu dài hạn: xây dựng thị trường nội địa bền vững ngay từ cơ sở. Cụ thể, khi hàng hóa từ kênh phân phối hiện đại được đưa trực tiếp về khu dân cư, khoảng cách giữa sản xuất - phân phối - người tiêu dùng được rút ngắn rõ rệt, tạo thêm cơ hội tiếp cận cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Ở góc độ địa phương, đại diện khu phố 10, phường Phước Thắng đánh giá, đây là mô hình thiết thực, giàu ý nghĩa vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu, vừa tạo điều kiện để người dân khó khăn có thể đổi đồ cũ lấy sản phẩm mới. “Cách làm này sát với thực tế, nếu duy trì lâu dài sẽ tạo được thói quen tiêu dùng tích cực hơn”, vị này cho biết và kỳ vọng chương trình được nhân rộng trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp chủ động “gần hơn” với người tiêu dùng, chính quyền đóng vai trò kết nối và tạo điều kiện, thị trường nội địa vừa được mở rộng vừa vận hành theo hướng bền vững hơn. Những mô hình như “Gian hàng chia sẻ” vì vậy không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ trước mắt, mà còn góp phần hình thành một hệ sinh thái tiêu dùng gắn với cộng đồng, đồng thời là chìa khóa để khơi dậy nội lực kinh tế địa phương.

Bà Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng, đánh giá sự tham gia đông đảo của người dân ngay từ những ngày đầu cho thấy sức hút của các mô hình tiêu dùng gắn với cộng đồng. Qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, lan tỏa tinh thần ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm và hướng tới một nền kinh tế tự chủ, bền vững.

MINH LAN