Gỡ bỏ sản phẩm sữa bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử

Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, gỡ bỏ thông tin và ngừng kinh doanh sản phẩm sữa đang bị cảnh báo trên các sàn thương mại điện tử (nếu có).

Chiều 26-1, trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, sau khi nhận được công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cục đã yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh và đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử rà soát hoạt động kinh doanh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát sữa công thức Aptamil First Infant Formula do Công ty Danone sản xuất.

Theo đó, các đơn vị liên quan phải kịp thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm đang bị cảnh báo khỏi nền tảng bán hàng trực tuyến, đồng thời ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa Aptamil nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Ngoài sản phẩm sữa Aptamil, trước đó, ngày 8-1, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cũng có công văn yêu cầu các doanh nghiệp triển khai biện pháp quản lý, sau khi Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị phối hợp, thông tin, yêu cầu doanh nghiệp ngừng kinh doanh, rà soát việc lưu hành và gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm bị cảnh báo, liên quan việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số đã yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ ngay sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino phân phối trên các website và ứng dụng thương mại điện tử (nếu có). Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo nội dung về việc xử lý cho Cục Thương mại điện tử và kinh tế số.

Theo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, các đơn vị chức năng đã khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino trong khi chưa có kết quả xác minh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Khảo sát thực tế thị trường cho thấy, bên cạnh các kênh phân phối chính ngạch, một số sản phẩm sữa ngoại, trong đó có nhãn hiệu như Beba, Alfamino hay Aptamil, vẫn được rao bán trên môi trường trực tuyến, chủ yếu dưới hình thức “hàng xách tay”.

Tuy nhiên, việc rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử không đồng nghĩa với việc sản phẩm đã được cấp phép lưu hành chính thức tại Việt Nam, cũng như chưa thể khẳng định các sản phẩm này có thuộc các lô bị thu hồi ở nước ngoài hay không.

Sản phẩm sữa được rao bán trên các gian hàng thương mại điện tử ở Việt Nam.

Hiện chưa có xác nhận chính thức rằng các lô sữa Aptamil First Infant Formula 800g bị thu hồi ở Anh đã được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam tính đến ngày 26-1-2026. Cơ quan chức năng đang trong quá trình rà soát và yêu cầu báo cáo chi tiết.

Nestlé Việt Nam cũng đã đăng tải trên website chính thức, khẳng định không thực hiện việc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào trong các lô sản phẩm bị thu hồi tại danh sách đã được thông báo ở các quốc gia châu Âu.

Nestlé Việt Nam cũng không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với nhãn hiệu BEBA, Alfamino và không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh phân phối tại Việt Nam. Các biện pháp hiện nay được triển khai theo hướng phòng ngừa.

Theo quy định hiện hành, các sàn thương mại điện tử và đơn vị kinh doanh có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc, tính pháp lý của hàng hóa, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc diện cảnh báo của cơ quan chức năng.

Các sản phẩm sữa nêu trên bị cơ quan chức năng tại Anh và Đức cảnh báo hoặc thu hồi do liên quan đến nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, tại Đức, các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do nghi ngờ có khả năng tồn tại cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Tại Anh, sản phẩm Aptamil First Infant Formula 800g bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm cereulide trong một số lô sản phẩm, theo thông báo của nhà sản xuất và cơ quan chức năng sở tại.

