Gói ghém từng hũ thịt, nắm xôi gửi người dân vùng lũ miền Trung

Những ngày cuối tháng 10, khi mưa lũ vẫn còn đang nhấn chìm nhiều khu vực tại Huế, Đà Nẵng, thì tại Quảng Ngãi – nơi trời vừa hửng nắng, nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi lại tất bật chuẩn bị từng phần quà gửi đến vùng lũ miền Trung, mang theo nghĩa tình sẻ chia trong hoạn nạn.

Tại căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (35 tuổi, phường Cẩm Thành), không khí những ngày qua luôn rộn ràng tiếng nấu nướng, gói ghém. Những đòn bánh tét, hũ thịt ngâm mắm, nắm xôi… được gói cẩn thận, thắm đượm tình người.

Căn nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh trở thành nơi các chị em tập trung nấu nướng, gói ghém nhu yếu phẩm chuẩn bị gửi người dân vùng lũ

Hoạt động ý nghĩa này do nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi khởi xướng, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Thành và người dân địa phương. Hơn 1.000kg nếp, 200 hũ thịt ngâm mắm cùng nhiều bánh chưng, bánh tét, lương thực thiết yếu đã được chuẩn bị gấp rút để kịp thời chuyển đến người dân vùng lũ.

Các chị em trong Hội Phụ nữ của phường Cẩm Thành cũng đến giúp đỡ

Chị Ánh cho biết: “Trước mắt, nhóm sẽ chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến người dân ở Đà Nẵng, nơi gần mình nhất. Nhóm sẽ chuẩn bị thịt, xôi, gói bánh chưng, bánh tét.... Bà con cần gì thì mình hỗ trợ thêm, chỗ nào khó khăn thì cùng nhau chung tay hỗ trợ”.

Những nắm xôi được gói cẩn thận

Chị Út Bạch Lan (phường Nghĩa Lộ) chia sẻ: “Miền Trung mình đang oằn mình trong bão lũ, nhiều nơi bị chia cắt, nhà cửa ngập sâu. Mỗi người góp một tay để san sẻ khó khăn cùng bà con. Nhóm kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con từ Đà Nẵng, Huế cho đến Quảng Ngãi, ai có gì góp nấy, cùng hướng về vùng lũ”.

﻿Em nhỏ cũng tham gia phụ giúp

Chi phí được nhóm thiện nguyện kêu gọi trên mạng xã hội. Khi biết nhóm kêu gọi hỗ trợ người dân vùng lũ, rất nhiều người tham gia hưởng ứng. Người có của góp của, người có công góp công. Ai nấy cũng tất bật, mỗi người một việc. Nhiều người tạm gác cả công việc gia đình, chung tay góp sức để những phần ăn sớm hoàn thành, kịp chuyển đến tay người dân.

Đóng gói cẩn thận chuẩn bị chuyển đi trên những chuyến xe thiện nguyện

Chị Lê Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Thành, cho biết: “Khi nhóm thiện nguyện đề xuất, địa phương đã đồng hành ngay. Của ít lòng nhiều, ai cũng mong góp chút gì đó cho bà con vùng lũ”.

Dự kiến trong tuần này hoặc đầu tuần tới, Hội và nhóm thiện nguyện sẽ tiếp tục tổ chức đợt vận động mới, hướng về các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, với mong muốn “không ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai”.

