Hà Nội 7 độ C, vùng núi phía Bắc dưới 0 độ C

Sáng nay (23-1), Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông báo, nhiệt độ Hà Nội lúc 6 giờ sáng là 9,9 độ C; còn tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,9 độ C.

Bảng nhiệt độ đo trong lều khí tượng sáng 23-1 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tuy nhiên, theo các đài dự báo khí tượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cập nhật dự báo vào khoảng 7 giờ sáng 23-1, nhiệt độ Hà Nội chỉ có 7 độ C (trưa nay mức nhiệt cao nhất cũng chỉ lên mức 10-11 độ C).

Cùng với đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng, hiện khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cũng chìm trong băng giá

Hàng loạt địa điểm, địa phương ở miền Bắc được dự báo nền nhiệt giảm rất sâu, chỉ còn 3-4 đến 7-8 độ C. Trời rét đậm rét hại diện rộng. Tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), nhiệt độ xuống 0 độ C.

Nhiệt độ thực tế tại các địa phương mà người dân đối sánh qua ứng dụng smartphone

Theo bà Lữ Trang, cán bộ khí tượng thuộc Đài khí tượng - thủy văn tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ sáng 23-1 tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) là 9,7 độ C. Nền nhiệt ở Bắc Trung bộ sáng nay rất thấp.

Sáng sớm, người dân ở nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Giang… băn khoăn khi không thấy nhiệt độ của tỉnh mình được liệt kê, thông báo trong bảng nhiệt độ của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia. Đồng thời nhiều người băn khoăn khi thấy nhiệt độ báo qua các ứng dụng trên smartphone thấp hơn nhiều so với mức nhiệt cơ quan khí tượng nêu ra. Chẳng hạn tại tỉnh Thanh Hóa, người dân đo được nhiệt độ là 9 độ C nhưng mức nhiệt của cơ quan khí tượng thông báo là 10,6 độ C.

Tương tự, tại Hà Nội, hàng loạt ứng dụng cảnh báo nhiệt độ chỉ 7 độ C nhưng cơ quan khí tượng thông báo nhiệt độ là 9,9 độ C khiến nhiều phụ huynh băn khoăn việc nên hay không nên cho con nghỉ học sáng 23-1.

Băng giá bao phủ ở núi rừng Phia Oắc (Cao Bằng). Ảnh: CTV

Rừng cây sáng 23-1 ở Phia Oắc. Có thể trưa băng sẽ tan. Ảnh: CTV

Được biết, mức nhiệt mà Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra chỉ là nhiệt độ đo không khí trong lều khí tượng kín gió. Còn nhiệt độ thực tế ngoài trời thường chênh (thấp hơn) khoảng 2-3 độ C tùy vào địa hình, khu vực.

Sáng nay, băng giá vẫn bao phủ ở núi rừng Phia Oắc (Bình Nguyên - Cao Bằng) và khu du lịch Mẫu Sơn (Lộc Bình - Lạng Sơn).

VĂN PHÚC