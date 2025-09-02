Nườm nượp du khách đi chơi lễ

Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các điểm du lịch trên cả nước rộn ràng đón lượng khách lớn. Nhiều địa điểm hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp và các hoạt động văn hóa hấp dẫn.

Tại Hà Nội, các ngả đường, từ Quảng trường Ba Đình đến những con phố cổ quanh hồ Hoàn Kiếm, không khí lễ hội ngập tràn, hòa quyện giữa sự trang nghiêm, thiêng liêng và niềm hân hoan, tự hào. Trong tiết trời dịu mát, dòng người nô nức đổ về, xếp hàng ngay ngắn vào Lăng viếng Bác.

Nhiều bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống hay áo in hình cờ đỏ sao vàng đã biến nơi đây thành một không gian tràn ngập màu sắc và năng lượng tích cực. Trong khi đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Thi... trở thành một “không gian hội” khổng lồ.

Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, di tích 48 Hàng Ngang, Cột cờ Hà Nội… cũng chật kín khách tham quan. Tại phường Ba Đình, hình ảnh 28.000 lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến phố dài 800m đã tạo nên một điểm nhấn ấn tượng, mở đầu cho dự án “Sắc đỏ Ba Đình”.

Du khách thích thú trải nghiệm chạy xe Go Kart, sản phẩm du lịch mới được một số điểm tham quan tại các phường Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đưa vào hoạt động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tâm điểm thu hút khách là Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Đông Anh. Chỉ sau vài ngày mở cửa, triển lãm đã đón gần 2 triệu lượt khách, một con số kỷ lục.

Hà Nội ngày 2-9: Có thể mưa rào bất chợt Chiều 1-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin từ các dữ liệu quan trắc thời tiết cho thấy, trong ngày 2-9, các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông với cường độ khác nhau. Ở khu vực Bắc bộ, thời tiết chủ đạo là mưa rào xen giữa các khoảng nắng, riêng các vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào nhiều hơn, nhiệt độ dao động 23-33oC. Trong đó, TP Hà Nội - nơi diễn ra đại lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng có lúc có mưa rào với xác suất 50%-60%, nhiệt độ 27-31oC, chiều có xác suất mưa rào là 60%-70%, nhiệt độ 29-32oC; ban đêm tiếp tục có mưa rào với xác suất 50%-60% (trời mát mẻ). Tại khu vực Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện ít hơn Bắc bộ, nhiệt độ dao động 24-33oC. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, chiều và tối có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động 20-31oC và Nam bộ là 24-33oC. PHÚC VĂN

Tại TPHCM, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người dân và du khách đổ về cũng tăng đột biến. Ở Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi, hàng loạt hoạt động mới lạ được tổ chức, như trò chơi trên mặt nước tại hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông, đánh trận giả bằng súng bắn đạn sơn, bắn súng thể thao quốc phòng...

Du khách còn được thưởng thức điểm tâm, bữa trưa và chiều tại nhà hàng Bến Dược, Bến Đình; trải nghiệm dịch vụ cắm trại qua đêm, tiệc nướng ngoài trời, nghỉ dưỡng tại hệ thống homestay tiện nghi.

Trong khi đó, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, lượng khách tăng cao, từ sáng đến tối đều tấp nập. Điểm nhấn đặc biệt là show sân khấu nước “Khí phách Rồng Tiên - Kỷ nguyên vươn mình” diễn ra lúc 18 giờ mỗi ngày trên hồ Lạc Cảnh.

Trong 3 ngày, ước tính có trên 150.000 lượt khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu di tích Minh Đạm thu hút rất đông khách đến viếng thăm. Đại diện một số cơ sở lưu trú cho biết, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 8, công suất phòng đạt từ 90% trở lên, có cơ sở kín phòng ngay từ ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt, Mũi Né, đặc khu Phú Quý,… có lượng khách du lịch tăng cao, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày nghỉ lễ 2-9, các cơ sở lưu trú còn nhiều phòng trống, du khách thoải mái lựa chọn những khách sạn, resort, homestay,… với giá cả phải chăng.

Dịp này Đà Lạt có nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào phục vụ như chạy xe Go Kart (mô phỏng theo xe đua thu nhỏ), xe trượt dốc greenline luge (xe trượt sử dụng lực quán tính chạy theo độ dốc của sườn đồi) tại các điểm tham quan như Lang Biang Land, Nông trại Puppy Farm, Mongo Land - Đà Lạt, cao nguyên hoa Đà Lạt.

Còn tại Mũi Né, biển Đồi Dương du khách tắm biển, dạo chơi và tham gia các dịch vụ như lướt ván buồm, mô tô nước. Đặc khu Phú Quý cũng ghi nhận lượng khách tham quan rất đông, các tàu cao tốc hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu người dân.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết đẹp giúp các điểm tham quan, vui chơi, giải trí thuận lợi đón khách. Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang), cho biết, ngày 1-9, bến tàu dự kiến đón khoảng 7.000 lượt khách tham quan vịnh Nha Trang.

Tại Đắk Lắk, Tuần lễ văn hóa Du lịch và Ẩm thực Đắk Lắk năm 2025 đã được khởi động với nhiều hoạt động nổi bật như: Biểu diễn văn hóa cồng chiêng; Chương trình nghệ thuật truyền thống; Âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Sự kiện mở ra hướng hợp tác mới giữa biển xanh Phú Yên và đại ngàn Đắk Lắk. Điều này không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mà còn tạo nên hành trình trải nghiệm độc đáo “từ biển đến rừng”.

Song song với các điểm vui chơi, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM cũng chật kín khách. Tại MM Mega Market, AEON Mall, Co.opmart (thuộc Saigon Co.op), lượng người mua sắm tăng cao. Người dân tranh thủ sắm thực phẩm, đồ dùng cho tiệc gia đình hoặc chọn những sản phẩm đang giảm giá dịp lễ. Saigon Co.op thông tin, hơn 800 điểm bán trên cả nước được tăng nguồn cung thiết yếu 20%-30%, nhiều hàng Việt giảm giá đến 50% trong chương trình “Tự hào siêu thị Việt”. Dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, song nhiều siêu thị, trung tâm thương mại xác nhận sức mua tăng mạnh so với ngày thường.

NHÓM PV