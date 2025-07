Hà Nội: Gần 1.000 cây xanh bị gãy, đổ sau trận dông lốc lớn

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thống kê từ các đơn vị chức năng và địa phương cho thấy, tính đến sáng 20-7, toàn thành phố có 941 cây xanh bị đổ và cành gãy. Trong đó, riêng khu vực nội đô và các trục chính như: Đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp, Công viên Thống Nhất... ghi nhận 771 cây gãy, đổ. Phân theo địa giới hành chính, thiệt hại tập trung nhiều tại phường Long Biên với 120 cây đổ, phường Hà Đông 81 cây… Các khu vực khác ghi nhận số lượng cây gãy, đổ ít hơn.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý một cây xanh ở Hà Nội bị gãy cành sau trận dông lốc chiều tối 19-7

Ngay sau trận dông lốc, từ tối 19-7, lực lượng chức năng đã ra quân thu dọn, cắt tỉa các cây bị gãy, đổ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và an toàn giao thông. Tính đến sáng 20-7, phần lớn cây gãy, đổ trên các tuyến đường trong nội thành đã được giải tỏa bảo đảm an toàn giao thông, chỉ còn một số tuyến nhỏ còn cành lá trên hè. Lực lượng chức năng dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất việc thu dọn, xử lý cây gãy, đổ trong nội đô và hoàn tất tại các tuyến xa trung tâm vào ngày mai, 21-7.

KHÁNH NGUYỄN