Triệt xoá cơ sở sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn

Ngày 15-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Đối tượng Võ Thành Tài (áo trắng) cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản Facebook, Youtube, TikTok như: "Chuyên Quy Factoe", "Phattai68", "Thichbemdao"... thường xuyên đăng tải nội dung mua bán, quảng cáo, hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (áo đen) tại cơ quan Công an



Sau quá trình xác minh, đối tượng Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang) được xác định là một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại linh kiện quan trọng để cấu thành súng PCP.

Quá trình xác minh cho thấy, đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở, kho chứa hàng, lấy danh nghĩa các cơ sở cơ khí gia dụng để che giấu hoạt động chế tạo vũ khí.

Các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau và có khả năng sử dụng súng tự chế chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án gồm 45 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TPHCM, An Giang và Vĩnh Long.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng liên quan cùng tang vật

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang), Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1983, quê tỉnh An Giang, tạm trú phường Hòa Lợi, TPHCM), Võ Thành Tài (sinh năm 1994, trú xã Bàu Lâm, TPHCM), Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (sinh năm 1996, trú phường Đông Hòa, TPHCM), Trần Văn Tý (sinh năm 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang), Nguyễn Quang Duy (sinh năm 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang); Tăng Văn Tuấn Tài (sinh năm 1991) và Hồ Quốc Toàn (sinh năm 1985, cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời, ban chuyên án cũng triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ được gồm súng thành phẩm và các linh kiện cấu thành súng

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng. Điểm đột phá lớn nhất của chuyên án là việc phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc công ty cơ khí. Phía sau những chiếc máy CNC tưởng như phục vụ sản xuất dân dụng lại là một "công xưởng" chế tạo vũ khí quân dụng.

Ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm: 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn; khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm, nặng khoảng 70kg; 100kg chì nguyên liệu; hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng; 45 van điều tiết; 1 máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Tang vật thu giữ được gồm súng thành phẩm và các linh kiện cấu thành súng

Bước đầu xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục ngàn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài.

Máy móc hiện đại và tang vật ở xưởng cơ khí của đối tượng Võ Thành Tài

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - BÙI HẢI