Hà Nội thu nhỏ vỉa hè để mở rộng đường

Thời gian qua, hàng loạt vỉa hè tại Hà Nội bị thu nhỏ mở rộng lòng đường, giảm ùn tắc. Tuy nhiên việc thi công rầm rộ dịp cuối năm, cận tết khiến nhiều tuyến phố thêm phần ngột ngạt.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, như: Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Ngụy Như Kom Tum, Cổ Linh, Thạch Bàn… tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra liên tục, không chỉ vào cao điểm do lượng phương tiện tăng cao, mà còn ảnh hưởng bởi việc thi công vỉa hè để mở rộng lòng đường.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, nhiều đoạn vỉa hè đã bị cắt xén thu nhỏ lại, để mở rộng lòng đường khiến việc đi lại của người dân trên vỉa hè và phương tiện dưới lòng đường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm lượng phương tiện bị ùn tắc thường kéo dài rất lâu.

Đất đá ngổn ngang trên hè phố Lê Văn Lương sau khi vỉa hè bị cắt xén để mở rộng đường (ẢNH: NGUYỄN QUỐC)

Người dân ở các tuyến phố có vỉa hè bị cắt xén thu hẹp không giấu nổi sự lo lắng, bức xúc khi chứng kiến vỉa hè, cây xanh và không gian sống của họ bị “nhường chỗ” cho đường đi của ô tô và xe máy. Ông Nguyễn Viết Tuấn (56 tuổi, ở 17T8, phố Lê Văn Lương) bày tỏ: “Hàng ngày, tan tầm, ùn tắc ở đây đã là một nỗi ám ảnh. Nhưng bây giờ vừa đi vừa lo, người đi bộ không còn lối đi an toàn, nhiều đoạn gạch đá ngổn ngang và quá bụi bặm”. Không chỉ người dân trong khi vực bị ảnh hưởng mà ngay cả những người đi đường hàng ngày qua đây cũng thấy bức xúc.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố tại các nút giao trọng điểm và “điểm nóng”, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã tiến hành cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 11 nút giao.

Tại các nút giao này, lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ: thu bớt dải phân cách giữa, xén vỉa hè, điều chỉnh kích thước đảo giao thông; sơn kẻ mặt đường, điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm một số loại phương tiện vào các khung giờ cao điểm…

Ghi nhận trong những ngày đầu năm mới 2026, công tác cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại các nút giao thông trọng điểm ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, lòng đường mở rộng hơn giúp phương tiện được lưu thông tốt hơn trước.

Dù công tác cải thiện hạ tầng giao thông tại nhiều “điểm nóng” ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, nhưng vỉa hè tại một số tuyến phố vẫn còn khá ngổn ngang, bừa bộn gạch đá... gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân trong dịp đầu năm mới và giáp Tết Nguyên đán.

Một số chuyên gia cho rằng, việc cải tạo hạ tầng tại nhiều “điểm nóng” giao thông ở Hà Nội là cần thiết, nhưng cần lựa chọn thời điểm thích hợp, không nên thi công ồ ạt vào dịp cuối năm và giáp tết sẽ gây thêm áp lực cho giao thông và người dân. Hơn nữa, mục tiêu chung của thành phố là xử lý giảm ùn tắc giao thông, nhưng với biện pháp triển khai như hiện tại là thiếu quy hoạch tổng thể, mới chỉ xử lý “phần ngọn”, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân.

