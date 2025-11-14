Hải đoàn 129 hỗ trợ tàu cá gặp sự cố ở Trường Sa

Trước đó, rạng sáng 13-11, khi đang khai thác hải sản ở khu vực Tây Nam đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý, tàu cá PY 90009 TS do ông Trần Văn Dũng (51 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) làm thuyền trường, bị hư hỏng hộp số. Tàu cá đã liên hệ với Trung tâm dịch vụ hậu cần – kỹ thuật đảo Trường Sa nhờ hỗ trợ khắc phục. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá đã cơ động vào Âu tàu đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa).

Tàu cá PY 90009 TS neo đậu tại âu tàu đảo Trường Sa

Ngay sau khi tàu cá cập cảng, được sự đồng ý của thuyền trưởng tàu cá, nhân viên kỹ thuật của trung tâm đã tháo bộ ly hợp đưa về xưởng sửa chữa. Đến 10 giờ ngày 14-11, sự cố của tàu PY 90009 TS khắc phục xong, lắp đặt, thử tải hoạt động bình thường.

Cùng với việc giúp ngư dân khắc phục sự cố, cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa tuyên truyền về IUU, cấp 2.000 lít nước ngọt, tặng cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh và một số nhu yếu phẩm cho ngư dân.

