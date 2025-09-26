Hải Phòng - Cực tăng trưởng hàng đầu cả nước

Trong 5 năm tới, Hải Phòng xác định là một trong những cực tăng trưởng hàng đầu cả nước, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ.

Sáng nay 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tham dự có 445 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 243.000 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP Hải Phòng.

Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của địa phương

Theo báo cáo, trong 4 năm qua (chưa tính kết quả của tỉnh Hải Dương trước đây), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng tăng trưởng liên tục, vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 543.600 tỷ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm; thu nội địa tăng 9,27%/năm.

Tổng chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 175.200 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển hơn 91.900 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt hơn 78.000 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Hải Phòng liên tục duy trì trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; đặc biệt năm 2024, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng cả 3 chỉ số PCI, PAR Index và SIPAS (chỉ số sự hài lòng của người dân).

Các đại biểu dự đại hội, sáng 26-9

Giai đoạn 2021-2025, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hải Phòng đạt 20,2 tỷ USD. Trung bình mỗi năm có 3.384 doanh nghiệp thành lập mới, kinh tế tư nhân chiếm 86,3% vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Quy mô kinh tế TP Hải Phòng không ngừng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng cao. Toàn thành phố thành lập mới 10 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 23 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Cùng với đó, thị trường xuất khẩu được mở rộng, giai đoạn 2020-2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 317,3 tỷ USD, chỉ số thương mại điện tử nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Với việc giải quyết các vấn đề phát triển đô thị, nhà ở xã hội, những năm qua, TP Hải Phòng quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao đến năm 2025 là 15.400 căn (hiện nay thành phố có khoảng 5.200 căn nhà ở xã hội, tiếp tục triển khai 10 dự án với số lượng 15.200 căn những năm tới)…

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời thông qua chương trình, quy chế làm việc và nội quy đại hội

Nhiệm kỳ tới, TP Hải Phòng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. thành phố xác định cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong đó, chủ động dành quỹ đất quy hoạch tại các vị trí chiến lược, có hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp tương lai. Ưu tiên triển khai khu thương mại tự do tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về hạ tầng trong các khu kinh tế. Đồng thời, phát triển dịch vụ logistics, thương mại và cảng biển hiện đại.

Cảng container ở TP Hải Phòng

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng xác định phát triển du lịch biển, di sản và văn hóa gắn với hội nhập quốc tế; trong đó xây dựng Cát Bà thành “đảo xanh”, điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng đẳng cấp, Đồ Sơn thành trung tâm du lịch đa chức năng, Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh quốc tế…

5 năm tới, TP Hải Phòng cũng xác định, phát triển đa dạng, toàn diện các thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất. Phấn đấu đến năm 2030 có trên 87.000 doanh nghiệp tư nhân, trong đó, ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5% - 15%/năm đóng góp khoảng 43% - 45% GRDP và 55% - 57% thu ngân sách nội địa (trừ tiền sử dụng đất). Đồng thời, tập trung công tác xúc tiến đầu tư, phấn đấu thu hút bình quân 5-6 tỷ USD mỗi năm, trong đó vốn FDI chiếm khoảng 4-5 tỷ USD và DDI (doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư trong nước) khoảng 0,5-1 tỷ USD.

ĐỖ TRUNG