Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, 3 người thoát nạn

Sáng 17-4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại ngõ 35 Hồng Phúc (phường Ba Đình, TP Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã nhanh chóng khống chế đám cháy, kịp thời cứu nạn, không để lửa lan sang khu vực lân cận.

Theo Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, lúc 5 giờ 44 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy tại nhà dân trong ngõ sâu. Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực số 7, 8 và 14 đã được điều động tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng cứu những người bị nạn ra khỏi đám cháy

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 25m² mỗi sàn, xây dựng 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ nên xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã bùng phát mạnh tại tầng 1, có khả năng lan lên các tầng trên, kèm theo nhiều khói, khí độc.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng các phương tiện tại chỗ, kết hợp tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Sau khoảng gần 1 giờ nỗ lực, đến 6 giờ 35 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã cứu được 1 người mắc kẹt trong nhà, 2 người khác đã tự thoát nạn qua khu vực hành lang tại tầng 3.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

