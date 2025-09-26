Hải Phòng khởi công 2 dự án tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng

Sự kiện có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tới dự và phát lệnh khởi công có Thủ tướng Phạm Minh Chính; cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Hải Phòng; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án. Ảnh: ĐÀM THANH

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 2 dự án được khởi công phù hợp với chiến lược phát triển đất nước, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, dự án Khu Công nghiệp Tân Trào sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc với các dự án công nghệ cao, các nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm quản trị. Còn Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng là dự án tiêu biểu cho phát triển xanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ TP Hải Phòng và chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án; TP Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính, hạ tầng cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án.

Phối cảnh dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các cơ quan của Chính phủ “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, góp phần sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả các dự án, đóng góp vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong vùng và cả nước.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm (từ 2025 đến hết quý 2-2030). Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Phối cảnh dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Trong khi đó, dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Tại lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư các dự án trên tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước quý 2-2030, vượt tiến độ được phê duyệt. Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, cần đúng cam kết hòa lưới điện quốc gia trước năm 2030. 2 xã có 2 dự án thực hiện trên địa bàn (xã Kiến Hưng, xã Nghi Dương) sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ.

ĐỖ TRUNG