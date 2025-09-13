Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ: Xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà

Chỉ sau 9 tháng đưa vào khai thác, mặt đường xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM) đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao cùng tên - nơi từng được mệnh danh là “điểm đen kẹt xe” khu Nam TPHCM. Với thiết kế hiện đại, hầm chui từng được coi là giải pháp đột phá, góp phần kết nối giao thông các xã khu vực Nhà Bè, Cần Giờ vào trung tâm thành phố.

Mặt đường dưới hầm chui lồi lõm rất nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Ảnh: THIÊN PHÁT

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn (9 tháng) đưa vào khai thác, công trình có nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng mặt đường hiện hữu trên hai bên hầm chui Nguyễn Văn Linh xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà.

Mặt đường Nguyễn Văn Linh hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người tham gia giao thông qua khu vực này bức xúc, thay vì tạo sự thông thoáng, an toàn như kỳ vọng ban đầu, khu vực hầm chui giờ đây trở thành “điểm đen” gây nguy hiểm cho phương tiện.

Chị Nguyễn Thị Thu (ngụ xã Nhà Bè) nói: “Ổ gà, ổ voi ở đây nhiều đến mức ngày nào đi làm tôi cũng phải căng mắt để tránh. Có lần xe tôi lọt xuống hố, suýt té vì thắng gấp. Xe hư hỏng còn sửa được, nhưng ngã xuống đường thì nguy hiểm đến tính mạng”.

Anh Trần Văn Hùng, tài xế xe hơi công nghệ, than thở: “Chạy qua làn đường hai bên giống như đang thử độ bền của xe. Khách ngồi trên xe cũng than phiền vì dằn xóc liên tục. Một công trình quy mô lớn, vốn đầu tư không nhỏ, mới thông xe chưa lâu mà đã xuống cấp nhanh đến vậy”.

Đối với mặt đường hầm chui cũng xuất hiện hàng loạt vết hư hỏng. Nhựa đường bị bong tróc, loang lổ để lộ lớp đá dăm lổn nhổn. Nhiều vị trí hình thành những hố sâu ổ voi, ổ gà. Hầm chui hướng từ miền Tây ra Phú Mỹ Hưng xuất hiện khá nhiều ổ voi, khiến việc di chuyển khó khăn. Đối với chiều ngược lại, ổ gà nhiều hơn.

Dự án được khởi công từ năm 2020, sau nhiều lần trễ hẹn mới đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025. 2 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh với tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, mặt cắt ngang đảm bảo 3 làn xe/1 hầm - 1 chiều xe chạy.

Dự án bao gồm hạng mục xây dựng trạm bơm và hệ thống thoát nước cho hầm, hệ thống chiếu sáng, tổ chức giao thông và một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác hoàn chỉnh theo cấp công trình. Bên cạnh đó là cải tạo khu vực giải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ để bố trí các làn chờ, làn rẽ trái, quay đầu xe, tăng năng lực thông hành của nút giao.

Thế nhưng, những hạng mục này đến nay vẫn chưa thực hiện, điều đáng nói là mặt đường Nguyễn Văn Linh tại nút giao này xuống cấp trầm trọng hơn. Không chỉ tại khu vực nút giao mà dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ Quốc lộ 50 hướng về Quốc lộ 1, tình trạng mặt đường cũng hư hỏng nghiêm trọng.

Được biết, Đại lộ Nguyễn Văn Linh do Ban Quản lý khu Nam và Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đại lộ này. Sở Xây dựng TPHCM chịu trách nhiệm quản lý chung về giao thông trên tuyến đường.

>>Dưới đây hình ảnh mặt đường hư hỏng, nhiều ổ gà, ổ voi:

