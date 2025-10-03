Hamas cần thêm thời gian nghiên cứu kế hoạch hòa bình của Mỹ

Ngày 3-10, một quan chức Hamas cho biết, phong trào Hồi giáo này cần thêm thời gian để nghiên cứu kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra và được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ.

Ông Izz al-Din Haddad, một trong những thủ lĩnh của Hamas, phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Quan chức này nói: “Hamas vẫn đang tiếp tục tham vấn về kế hoạch của ông Trump... và đã thông báo với các bên trung gian rằng quá trình tham vấn vẫn đang diễn ra và cần thêm thời gian”.

Hôm 1-10, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Hamas trong vòng "3 hoặc 4 ngày” phải chấp nhận kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza.

Theo Times of Israel, Hamas được cho là sẽ “phản hồi tích cực” đề xuất chấm dứt chiến sự ở Gaza, song sẽ kèm theo một số sửa đổi. Nguồn tin từ vòng đàm phán tiết lộ, các cuộc thương lượng với Hamas tại Doha do Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đang có tiến triển. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp thuận kế hoạch, trong khi nhiều quốc gia Arab hoan nghênh nỗ lực của Washington.

Theo kế hoạch của ông Trump, Hamas phải thả toàn bộ con tin trong 72 giờ, giải giáp và không tham gia điều hành Gaza sau chiến tranh. Đổi lại, Israel sẽ rút dần quân và một lực lượng quốc tế thay thế.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã cài thêm các điều kiện siết chặt về rút quân và giải trừ vũ khí. Vì vậy, một trong các thủ lĩnh Hamas tại Gaza, ông Izz al-Din Haddad, phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ vì cho rằng đây là bước nhằm xóa sổ Hamas.

HUY QUỐC