Mỹ đưa đề xuất mới với Hamas về việc trả tự do con tin

Báo Jerusalem Post đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất lực lượng Hamas trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại sau khi đạt được thỏa thuận theo kế hoạch hòa bình 21 điểm của Mỹ.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA

Đổi lại, toàn bộ binh sĩ và nhân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Hamas đã chính thức nhận được đề xuất này hay chưa.

Ngoài ra, một trong những điểm then chốt trong kế hoạch của Mỹ là Hamas sẽ không có vai trò ở bất kỳ chính quyền tương lai nào tại Dải Gaza. Thay vào đó, một cơ chế quản lý tạm thời hai cấp sẽ được thiết lập, bao gồm một cơ quan quốc tế giám sát chung và một ủy ban người Palestine.

Chỉ vài giờ sau khi các thông tin trên được công bố, Tổng thống Donald Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng, ông đã có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với cộng đồng Trung Đông liên quan đến tình hình Dải Gaza. Trước đó, Jerusalem Post cũng đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

VĂN ĐỖ