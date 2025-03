Hàng ngàn người bị lừa khi mua mã kích hoạt khóa học kỹ năng sống

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 10-3 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo kinh doanh dịch vụ giáo dục trực tuyến.

Theo cáo trạng, trong vụ án, 2 vợ chồng bị cáo Hà Thị Hoa và Trần Quang Vinh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng ra hầu tòa còn có bị cáo An Bảo Trung (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty cổ phần Giáo dục Topica English (Công ty Topica) kinh doanh dịch vụ giáo dục trực tuyến thông qua việc bán video các khóa học tiếng Anh, hội họa, kỹ năng sống… được giảng viên ghi hình rồi chuyển nhượng quyền phân phối cho công ty đối tác và hưởng 18% từ lợi nhuận bán video trên website.

Tháng 8-2018, Công ty Only ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Topica. Theo điều khoản hợp đồng, Công ty Only được liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm khóa học online để tư vấn bán khóa học. Thời điểm đó, bị cáo Hà Thị Hoa là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Only nên có thể truy cập vào tài khoản của giám đốc để lấy thông tin khách hàng.

Lợi dụng sơ hở trong quản trị bán hàng của Công ty Topica, bị cáo Hoa cùng chồng và An Bảo Trung làm giả các khóa học online hoặc lấy mã kích hoạt khóa học này của Công ty Topica để bán cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng và của Công ty Topica.

Theo cáo buộc, bị cáo Hoa cùng chồng lấy mẫu phong bì cùng mã kích hoạt khóa học của Công ty Topica và thuê người làm giả các phong bì và tờ giấy có ghi mã kích hoạt. Sau đó, Hoa đã chuyển số phong bì chứa mã kích hoạt giả cho khách hàng thông qua Bưu cục Viettel Post (số 11 Nguyễn Xiển, Hà Nội) hoặc thuê anh Lê Huy Thái chuyển phong bì chứa mã khóa học giả.

Cơ quan công tố xác định, từ ngày 2-3-2019 đến 29-3-2019, Bưu cục Viettel Post Nguyễn Xiển đã giao thành công 3.625 đơn hàng cho 3.625 khách hàng theo danh sách khách hàng mà Hoa cung cấp và thu của khách hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi khách hàng nhận được mã kích hoạt giả, không sử dụng được nên đã liên hệ với Công ty Topica khiếu nại. Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, Công ty Topica đã cung cấp mã khóa học thật cho 2.114 khách hàng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với bị cáo An Bảo Trung, cơ quan công tố xác định, Trung là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Topica, đã truy cập vào tài khoản quản trị của công ty lấy thông tin các mã kích hoạt khóa học Edumall để bán cho khách hàng. Theo cáo buộc, từ ngày 10-9-2018 đến ngày 16-5-2019, Trung đã bán mã khóa học cho 624 khách hàng, chiếm đoạt hơn 298 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ án trên, Công ty Topica còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có hành vi bán, phân phối đến khách hàng bản sao tác phẩm, bản sao ghi âm, bản sao ghi hình các khóa học của Công ty Topica với giá rẻ, không được phép của Công ty Topica. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2018 đến tháng 6-2019, các đối tượng đã bán được 1.688 gói khóa học cho các khách hàng, thu được tổng số tiền hơn 782 triệu đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến những đối tượng này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý sau.

ĐỖ TRUNG