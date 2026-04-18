Iran tái kiểm soát eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng. Ảnh: AL JAZEERA

Ngày 18-4, trong một tuyên bố được đài truyền hình IRIB của Iran trích dẫn, Bộ Chỉ huy IRGC tuyên bố: Vì Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, Tehran tái lập quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo IRGC, nếu Mỹ không khôi phục hoàn toàn quyền tự do ra vào cho các tàu thuyền từ Iran, eo biển Hormuz sẽ vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Hàng không dân dụng Iran cho biết, đã mở cửa trở lại một phần không phận cho các chuyến bay quốc tế đi qua khu vực phía Đông lãnh thổ Iran.

Một số sân bay cũng đã mở cửa trở lại lúc 7 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên, vài giờ sau thông báo, các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy không có bất kỳ chuyến bay quốc tế nào đi qua Iran. Một số chuyến bay tránh không phận Iran bằng cách đi đường vòng.

MINH CHÂU