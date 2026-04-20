Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Ngày 19-4, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới Islamabad (Pakistan) vào ngày 20-4.

Phái đoàn Iran đến Islamabad tham gia đàm phán vào ngày 11-4. Ảnh: XINHUA

Phía Iran khẳng định sẽ không tham gia đàm phán chừng nào các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn được áp đặt. Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố coi việc Mỹ phong tỏa các cảng nước này là hành động vi phạm ngừng bắn. Tehran tiếp tục khẳng định sẽ duy trì hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã cử phái đoàn đến Islamabad dự cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Iran.

Viện dẫn các mối quan ngại về an ninh, ông Donald Trump cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phía Mỹ tham dự cuộc đàm phán đầu tiên, không tham dự vòng đàm phán lần này. Tuy nhiên, theo thông báo sau đó của Nhà Trắng, ông JD Vance sẽ vẫn dẫn dắt phái đoàn Mỹ trong cuộc đàm phán, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump.

Vòng đàm phán mới được mong đợi sẽ giúp gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22-4.

PHƯƠNG NAM